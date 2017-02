¿Faltan estancos? El sector pide 3.000 licencias al Gobierno tras 14 años sin ninguna

LLevo más de seis años siguiendo el tema, dado mi interés en lograr una licencia: si no quiero/puedo acudir al mercado secundario a pagar autenticos disparates (por supuesto, me piden buena parte del pago en NEGRO -ya está bién de llamarle "b"; el dinero NEGRO es dinero negro), me dirijo al Comisionado de Tabacos, que me redirecciona a Hacienda, la cual me devuelve al Comisionado...y, si acudo a la CNMC, me "rebota" con los otros dos organismos: en definitiva, mamoneos o a pagar en negro...y mientras, barrios enteros (¡y comarcas enteras!) sin estancos.