Las patronales españolas salen en apoyo de México frente a Trump

Encuesta de 'elEconomista' entre las principales patronales españolas

La mayoría de los empresarios españoles consideran equivocadas y perjudiciales las primeras medidas económicas anunciadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, al que critican especialmente su beligerancia contra México, uno de los principales socios comerciales de las empresas españolas. Así lo han manifestado estos empresarios en una encuesta realizada por elEconomista entre las principales patronales de nuestro país. A su vez, el empresariado español muestra su disposición a intensificar las relaciones comerciales entre ambos países si el país mexicano necesita ampliar sus mercados.

La anunciada revisión de los acuerdos de libre comercio entre México, EEUU y Canadá la lucha para combatir la deslocalización de las empresas de EEUU implantando medidas proteccionistas como la subida de los aranceles son los hechos más criticados por los sectores empresariales españoles.

"Es muy negativo de cara a credibilidad de EEUU que no respete sus propios compromisos y que trate mal o haga desplantes a los presidente de otros países con los que tiene alianzas o acuerdos como México", afirma Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic ), a elEconomista.

"El tratado de libre comercio de América del Norte ha sido positivo para los tres países y a EEUU le viene mejor que su vecino del sur prospere y que consuma más. Empobrecer a México y crear una autarquía en EEUU solo perjudicará a sus ciudadanos. El muro, las barreras comerciales y los aranceles dañarán el tejido industrial de México y a los consumidores de EEUU que tendrán que pagarlo todo más caro", asegura.

Otro punto de vista lo aporta la patronal que agrupa al sector bodeguero español, la Federación Española del Vino. Su secretario general Pau Roca entiende que un cambio en las relaciones comerciales entre EEUU y México podría suponer que México buscase reforzar sus alianzas con otras áreas geográficas, como por ejemplo la Unión Europea.

"Esto podría conllevar que se acelerase el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE que se está llevando a cabo en estos momentos. México es un mercado de interés medio para la Unión Europea, pero muy importante para España y para el sector del vino ya que actualmente somos el primer proveedor de vino en valor y en volumen en este país y compartimos importantes vínculos culturales", afirma a este diario.

Por su parte, la patronal de empresas alimentarias y de bebidas opta aún por la moderación. EEUU representa un 5% del mercado mundial para el sector de alimentación y bebidas español y desde FIAB opinan que es "prematuro realizar cualquier tipo de valoración aunque son un sector acostumbrado a trabajar en contextos globales que requieren de gran adaptabilidad y eso siempre debe ser, a priori, una ventaja" aseguran. En todo caso, insisten en "evitar valoraciones prematuras".

Por su parte, desde la organización Madrid Foro Empresarial, su presidente Hilario Alfaro, afirma a su vez que las decisiones en forma de decretos que está tomando el nuevo presidente de EEUU Donald Trump tendrá consecuencias en el comercio internacional. "Habrá que esperar un tiempo para ver cómo afecta en el comercio internacional la paralización de los tratados de libre comercio que son los que más inquietud generan en las empresas españolas", destaca el líder de esta patronal, que pone el acento en el sector cerámico como uno de los más afectados por estos cambios. "México no tenía aranceles frente a los que tenía la empresa española en algunos sectores como el cerámico", afirma.

En caso de implantarse las medidas de carácter proteccionista anunciadas por Trump, éstas también producirán "un efecto negativo inmediato" en las empresas españolas que exportan a EEUU, según los empresarios consultados. Así, la patronal de las ingenierías españolas Tecniberia muestra su malestar ante el posible nuevo rumbo de la política comercial en EEUU. "Creemos que cualquier medida orientada a incrementar las restricciones al libre comercio no es la mejor disposición para solucionar los problemas económicos de un país", afirma su presidente Juan Lema Devesa.

"Todas las medidas tomadas por Trump orientadas a desdibujar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte tendrán un impacto negativo sobre las empresas mexicanas ya que EEUU es el principal socio comercial de México. De forma indirecta las empresas españolas también pueden verse perjudicadas por la segmentación del área comercial", añade.

En la misma línea se manifiestan desde la organización patronal de logística y transporte de España, UNO. "Poner puertas a la globalización es inútil porque ahora tenemos una herramienta que antes no teníamos y que acerca las mercancías a todo el mundo: internet. Aunque la globalización y el libre comercio genera riqueza no es suficiente y al mismo tiempo hay que invertir en educación e infraestructuras. Tratar de crear un países económicamente aislado a golpe de decreto no tiene sentido, por lo que habrá que ver en que queda la aventura proteccionista de Trump", asegura Francisco Aranda, secretario general de esta patronal.

A su vez, la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex) considera que la crisis de relaciones existente entre México y EEUU es un dato negativo y nos afecta a todos porque hace que el peso esté perdiendo valor, lo que supone que nuestros productos serán más caros en México, y por tanto más complicado de que los compren". indican desde esta organización.

Por su parte, desde la patronal de productores de energía fotovoltaica (Ainper) critican las declaraciones del presidente en las que se pone en duda la lucha contra el cambio climático. "No agrada escuchar declaraciones negacionistas -y menos de un mandatario de la magnitud del presidente norteamericano- sobre los efectos del terrible cambio climático, puesto que el consenso científico sobre los estragos que vamos a tener que asumir las sociedades presentes y futuras por el actual modelo energético son muy preocupantes si no se actúa con urgencia", afirma Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de este patronal.

La banca pide prudencia

En el sector bancario, desde la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) se muestran más prudentes. "El presidente Trump aún no ha adoptado decisiones en materia de mercados financieros. En cualquier caso, consideramos necesario que la nueva Administración de EE UU mantenga el espíritu de consenso y acuerdo con que se rigen las organizaciones internacionales, como el Comité de Basilea y el G-20. Es preciso garantizar un marco jurídico equilibrado a ambos lados del Atlántico", afirman.

Mientras, desde la Asociación Española de Banca (AEB), su presidente José María Roldán muestra su pesimismo tras los primeros días de mandato del nuevo mandatario. "Yo tenía la esperanza de que con el poder llegara un mayor realismo y de momento lo que estamos viendo es una política de gestos muy dura. Necesitamos más dosis de realismo sobre las fórmulas que se están intentando utilizar porque no van a funcionar", asegura.

"Vemos cómo el líder de China, un país comunista defiende el libre mercado y el comercio, y el líder mundial de la globalización defiende el proteccionismo. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado con las políticas populistas, sean del signo que sean, porque las consecuencias pueden ser muy graves para las generaciones futuras", asegura Roldán a elEconomista.

PUBLICIDAD