Juan Virgilio Márquez: "Las renovables podrán competir con equidad en la subasta si hay cupos"

Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica.

Juan Virgilio Márquez es director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) desde diciembre. Ingeniero de Telecomunicaciones, llega a la energía del viento procedente del mundo de la defensa y la seguridad del Estado: antes era gerente de energía e infraestructuras de la empresa pública Isdefe. Concede su primera entrevista a elEconomista y le recibe en la sede de la Asociación en Madrid.

¿Cuáles son sus objetivos?

Quiero ponerme a disposición de los socios, del resto del sector eólico y del Gobierno para ayudar de la mejor forma posible.

¿Y sus prioridades?

Modificar la retribución del parque existente y conseguir que la transición energética se haga con certidumbre, para que los inversores vuelvan a confiar en España y desarrollen proyectos. Para eso hay que eliminar elementos de la regulación que generan incertidumbre, como el hecho de que la rentabilidad razonable de las instalaciones se pueda modificar en 2019 o que los ingresos dependan de una senda de precios que no es realista".

¿No hay una contradicción entre ese mensaje y el hecho de que los fondos de inversión no paren de comprar instalaciones en España?

En un momento en el que los activos han perdido valor y algunas plantas no han podido hacer frente a la deuda, han tenido que hacer frente a contingencias..., han recibido ofertas agresivas y los fondos lo han aprovechado. No es significativo en la trayectoria responsable y razonable de la evolución de un sector.

...Pero hay una buena rentabilidad.

Pero esa rentabilidad puede modificarse y no debiera ser así. La rentabilidad tendría que establecer certidumbre para que los inversores tengan la capacidad de hacer sus cálculos.

¿Se refiere a la aplicación de 300 puntos sobre el bono del Tesoro?

Sí. Al aplicar una fórmula sale una rentabilidad del 7,4%, y eso es lo importante, no la fórmula legal. La rentabilidad para nosotros es un valor absoluto y ese valor absoluto es el que genera o no genera confianza en los mercados. Y creo que no debería modificarse.

¿Incluso aunque los tipos de interés se disparasen?

Incluso aunque los tipos de interés se disparasen, porque la estructura financiera de los proyectos, cuando se formalizó, se hizo con unas condiciones y con unos compromisos que, si se modifican, generan incertidumbre.

¿Qué opina de la próxima subasta de 3.000 MW renovables?

Es positivo que haya una subasta; será útil para el cumplimiento de objetivos y la transición energética. Aunque nos hubiera gustado que nos consultaran durante el proceso de gestación del diseño de la misma, porque con diálogo podríamos haber conseguido un producto estupendo.

Entonces no le gusta...

Es una oportunidad, pero hay aspectos que se deben corregir; el principal es que seguimos en un entorno regulatorio que no soluciona problemas del pasado: cuando se pongan en funcionamiento las plantas, a finales de 2019 o 2020, puede ocurrir que la rentabilidad con la cual han concursado cambie.

¿No tiene miedo de que todo se lo lleven las grandes plantas solares?

Después de analizarlo mucho, no terminamos de ver la ventaja de la neutralidad tecnológica: genera dudas para las empresas que quieran presentar una oferta por si compiten o no en igualdad de condiciones. No es lo mismo un proyecto planteado por una tecnología o por otra: unas producen más, otras producen menos; unas en unas horas, con unos precios, otras en otras horas, con otros precios; unas tienen unos efectos en el pool, otras otro... Para garantizar una concurrencia competitiva -con la que estamos totalmente de acuerdo- la forma adecuada sería que las mismas tecnologías compitieran entre sí... No entendemos que eso tenga que generar más costes, ni mucho menos.

¿Preferiría cupos por tecnologías?

Sí, cupos que fueran fruto de una planificación y que permitieran que todos comptiéramos en igualdad de condiciones y que el Gobierno estableciera un mix; ésa es una potestad a la que no tiene por qué renunciar. La neutralidad tecnológica en la subasta no se da, porque no podemos asegurar que las tecnologías compitan en igualdad de condiciones. Paradójicamente, para que pudieran competir con equidad, habría que establecer cupos.

Siemens compra Gamesa, el primer fabricante nacional, con una capacidad de arrastre industrial muy potente. ¿Le preocupa?

No me preocupa la operación de Siemens y Gamesa; me preocupa que la visibilidad futura del sector genere deslocalizaciones, porque no pueda planificar. Somos un sector estratégico, de futuro, que da empleo a 20.000 personas y que deberán ser muchas más.

¿Le gustaría añadir algo?

Nos ponemos a disposición del Gobierno para colaborar en todos los proceso de diálogo que establezca; Somos una asociación responsable y con mucha vocación de país.

PUBLICIDAD