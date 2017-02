Báñez inaugura los premios Accenture y 'elEconomista' al talento digital español

La ministra de Empleo señala que el 24% de las empresas sufre para cubrir los puestos más cualificados

Fátima Báñez | Foto: Fernando Villar/Nacho Martín

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, inauguró el pasado lunes la primera edición de los Premios Digital Talent, galardón que reconoce las mejores iniciativas realizadas en España en el ámbito del talento digital. En la gala de presentación del palmarés, organizados por Accenture Strategy y elEconomista, la ministra desveló una de las grandes dificultades que sufren las empresas europeas y españolas en los últimos años: encontrar empleados de alta cualificación. Según advirtió en el mismo evento, este problema afecta al 24 por ciento de las compañías españolas y ya existen 900.000 puestos de trabajo en la Unión Europea que no se están cubriendo por los mismos motivos. Ante esa situación, la ministra apeló a la formación como receta de éxito para construir un futuro de esperanza: "Necesitamos formación para anticiparnos, para crecer con la transformación digital y para ofrecer oportunidades tanto a los trabajadores como a los que hoy se encuentran en situación de desempleo", indicó. De esa forma, la titular de Empleo y Seguridad Social incidió en que el gran objetivo de su departamento consiste en "formar a los trabajadores para que permanentemente sean empleables".

La intervención de Báñez permitió a los finalistas de los premios sentirse aludidos tras recalcar la importancia del capital humano para impulsar la prosperidad del país, de las empresas y de las personas. "El talento es el mejor activo estratégico y la mayor herramienta de competitividad que tienen las empresas y con la que tiene que competir España en los próximos años", recalcó.

La ministra llamó la atención sobre "la gran batalla" del Gobierno para promover "el empleo de calidad, es decir, el mejor empleo, el de mayor valor añadido", dijo. En ese contexto, Báñez explicó que "la transformación digital se ha convertido en una gran palanca para que cada día haya más y mejor empleo en España. Algunos ven la digitalización como una amenaza, pero nosotros, desde el Gobierno, lo consideramos una gran oportunidad. Los datos lo ponen de manifiesto. En la UE, durante la última década, el trabajo de alto contenido tecnológico ha crecido el doble que el empleo total en todo el continente. Para 2020, Europa espera crear 16 millones de nuevos puestos de trabajo que requieran contenidos TIC o digitales. Así, la representante del Gobierno citó algunos informes en los que se asegura que "ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán empleo relacionado con al ámbito digital, quizá en trabajos que todavía ni conocemos". Según detalló, se trata de "ocupaciones que no solo exigen preparación técnica, sino también habilidades para trabajar en equipo, flexibilidad, liderazgo, autogestión y orientación a resultados". Y frente a todos esos retos, la respuesta de Báñez siempre es la misma: "Formación permanente y adaptada a los trabajadores".

En el mismo foro, Báñez repasó algunos de los logros conseguidos por el país en los últimos meses. "Como sociedad hemos sido capaces de superar una crisis que no tenía precedentes en la historia reciente". Así, añadió que "nuestro país ha recuperado la mitad del empleo destruido y ha conseguido que nos encontremos en el camino de llegar a esos 20 millones de trabajdores en España, que es el objetivo marcado para 2020". Ante ese reto, la ministra agradeció a los trabajadores, empresas, familias e interlocutores sociales el hecho de haber cumplido, el pasado enero, "36 meses consecutivos de crecimiento de empleo estable, algo que nunca se había producido en la historia económica del país".

En su discurso, la ministra mostró su confianza en las ambiciosas posibilidades de la revolución digital, que calificó de "excelente palanca para seguir construyendo esa España del empleo de calidad que todos queremos". Ante esa exigencia, la ministra reconoció que "la sociedad y las personas vais por delante y las Administraciones vamos a vuestro lado". También aseguró que España atesora en la transformación digital una gran ocasión para mejorar la competitividad. Por lo tanto, recalcó, "tenemos que estar preparados para colmar de oportunidades a todos aquellos que nos miran y tienen la esperanza puesta en nosotros".

Nuevas preguntas

Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, en representación de los miembros del jurado, destacó el "papel fundamental que juegan las personas y el talento en el éxito de un proyecto de transformación digital, donde la tecnología no es más que un mero catalizador". Así, la directiva se refirió a lo que en su compañía se define como "mentalidad de crecimiento". Esto último demuestra que "la inteligencia y las capacidades de las personas pueden evolucionar y crecer, así como reinventarse y encajar muy bien con la formación permanente". De esa forma, López felicitó a los finalistas de los premios por unas aportaciones en las que "el talento es capaz de habilitar el cambio disruptivo que permite ver las cosas de una manera diferente". En su opinión, todo lo anterior tiene mucho que ver con "hacerse nuevas preguntas y no responder con viejas respuestas ni apalancarse en viejos modelos de negocio", dijo, tras elogiar a las organizaciones "que no pretenden saberlo todo, pero que están comprometidas en el objetivo de aprenderlo todo".

Prácticas de más valor

Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture España, Portugal e Israel, indicó que los nuevos premios que organiza su compañía reconocen "las prácticas de más impacto y valor" en respuesta a algunos de los grandes retos que ahora se están planteando las empresas, con la intención de "incrementar el mejor empleo". Así, el directivo puso énfasis en la revolución digital, también denominada Cuarta Revolución que, en su opinión, "transforma las maneras de trabajar a través de la tecnología" y cuyo mayor cambio se está produciendo "en los ciudadanos, empleados y la sociedad en la que vivimos". Acto seguido, Moreno abogó por "poner el talento en el centro de una revolución, que no es tecnológica, sino de las personas". Según argumentó, "a diferencia de lo que sucedía en la época de la burbuja de Internet, cuando las empresas y la tecnología decían a los ciudadanos lo que teníamos que hacer, ahora, esta revolución se caracteriza por que somos los consumidores los que demandamos de las tecnologías aquellos servicios y productos que se nos pueden ofrecer". En ese contexto, Moreno describió que en la época actual coinciden hasta "cuatro generaciones diferentes" en las mismas empresas, "con lo que eso implica de complejidad en cuanto a formas diferentes de liderazgo, organización y maneras cada vez más innovadoras de relaciones entre los profesionales y la tecnología".

El presidente de Accenture también señaló que "el 36 por ciento de la población española será mayor de 65 años en 2050", lo que acarreará cambios en la manera de trabajar, "porque muchas de esas personas realizarán su actividad laboral utilizando tecnología".

Asimismo, Moreno mencionó el generalizado ascenso de la mujer en la sociedad y un estudio en el que se indica que "las mujeres son más digitales que los hombres, más rápidas en la adaptación y en la mejor aplicación de la creatividad sobre las nuevas tecnologías para crear productos y servicios".

De la misma forma, Moreno indicó que, gracias a la tecnología, los desempleados y las personas vulnerables disponen de "grandes oportunidades para mejorar su niveles de adaptación a la nueva sociedad".

Premios principales

El consejero ejecutivo y director de Medios, Personas y Tecnología de Bankia, Antonio Ortega, destacó la importancia que tiene la tecnología en la banca y en la entidad. En la recogida del premio global Digital Talent en la categoría Digital Adopters, el directivo señaló que desde hace dos años el grupo lleva inmerso en un plan de transformación "sostenible en tiempo" para lograr la mayor satisfacción de los clientes y para que sus trabajadores "estén dotados de talento" para enfrentarse a los desafíos presentes y futuros. Entre estos retos subrayó el cambio de hábitos de los ciudadanos en esta revolución tecnológica, para la que es necesaria la difusión de la cultura digital.

Ortega recordó que Bankia está desarrollando un proyecto para que en mayo de este mismo año todos los clientes de la entidad puedan contratar sus servicios y productos a través de los canales alternativos a las oficinas tradicionales. Y que esta distribución sea "al mismo nivel que el mejor competidor, por mucho que le duela a ese rival". El consejero ejecutivo del grupo financiero destacó que esta transformación es "la más bonita" de la banca española y que tiene por objeto no solo acercarse a los usuarios, sino conseguir un mayor retorno para los accionistas, entre los que se encuentran los contribuyentes.

Por su parte, el consejero delegado de Direct Seguros, Giuseppe Dosi, se refirió a los cambios que se están introduciendo en las empresas en esta nueva etapa. El directivo, que recogió el premio global en la categoría de Pure Digital, explicó que su compañía puso en marcha la transformación tecnológica hace años y que más recientemente está promoviendo esta revolución en toda la organización, incluyendo la dirección, con el objetivo de lograr los mejores resultados.

Francisco Puertas, managing director de Talento y Organización de Accenture Strategy, recordó que los Digital Talent "reconocen, promueven y divulgan las mejores iniciativas de transformación digital, cuyo foco y acento son fundamentalmente las personas". Así, el directivo mostró la absoluta convicción de su compañía en "la importancia de los empleados en esta nueva Economía Digital". Tras agradecer la contribución de las empresas participantes y de todos los colaboradores y profesionales implicados, Puerta mostró la disposición de Accenture Strategy de seguir impulsando los premios durante muchos años.

