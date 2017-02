Alerta empresarial ante los posibles impactos del proteccionismo

10/02/2017 - 13:55

Ante la segunda ola de la globalización y el panorama inestable por un latente proteccionismo, las empresas hoy se mueven en un entorno internacional complejo. Tres expertos economistas y gestores se han dado cita en el II Encuentro Jump para la Internacionalización, celebrado hoy en el Hotel Palace de Madrid. Daniel Lacalle, economista experto en fondos de inversión, Josu Ugarte, vicepresidente de Industry Schneider Electric España y Juan Martín, Presidente en Europa y el África Subsahariana de Mars Multisales Europe han debatido sobre la urgente salida al exterior de las empresas.



"La internacionalización de las empresas no es una opción. Es una urgencia. Quien piense que las empresas españolas van a sobrevivir acudiendo a la demanda interna tiene que darse cuenta de los gravísimos errores que se han cometido con esa política y el impacto posterior en empleo y pérdida de competitividad", aseguró Daniel Lacalle. "La internacionalización debe ir acompañada de una clara apuesta por la profesionalización de la gestión en la empresa familiar y un apoyo robusto de un equipo de análisis de riesgo”, añadió. Con respecto al proteccionismo, el economista aseguró que “el aumento del proteccionismo que se intuye en la economía global, no tiene ningún impacto sobre empresas de alto valor añadido. Solo es malo para los sectores rentistas y de baja productividad”, e incidió en la necesaria mejora y apuesta por el valor añadido para salir fuera. “El mercado doméstico es menos de un 2% del PIB global. La oportunidad para las empresas está fuera de nuestras fronteras. En los próximos años las empresas exportadoras deberán aumentar en número y en cantidad exportada, y reforzar su apuesta por el servicio, la calidad, el valor añadido y la diversificación de clientes. La tecnología es uno de los elementos esenciales a desarrollar. España ha reducido su déficit tecnológico pero debe cercenarlo y orientarse a superávit”, concluyó.



En su intervención, Josu Ugarte aseguró que “estamos en la segunda ola de globalización, en un mundo VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), con un nivel de interdependencia y competencia entre países nunca visto y, paradójicamente, con mayor riesgo de proteccionismo. En esa coyuntura las empresas deben comprender la realidad actual desde la humildad. Es clave la figura del CEO y la necesidad de un tamaño mínimo eficiente pero, también, uno de los grandes cambios actuales es que las empresas grandes empiezan a funcionar como pymes en su velocidad de adaptación. Se van a necesitar competencias blandas en el proceso de internacionalización en cuatro puntos clave: selección de países, estudios de mercado avanzados, decisión sobre el tipo de implantación y alianzas”.



Por su parte, Juan Martín abogó por la internacionalización de la empresa familiar apostando por tres cosas: "cercanía a las personas, mantenimiento de las esencias familiares que para no es estar únicamente enfocados en el corto plazo, y aprovechamiento de las ventajas de una economía global para todo el mundo", concluyó.

Acerca de Jump

Jump! constituye la principal iniciativa privada para facilitar la inserción de las pequeñas y medianas empresas en un mundo cada vez más globalizado a través de una oferta integrada de conocimiento y soluciones. Esta plataforma está integrada por DHL Express, especialista en logística y transporte; Crédito y Caución, compañía experta en cobertura de riesgo comercial y comercio exterior; Iberinform, especialista en información de empresas y recuperación de deudas; y Deutsche Bank, que contribuye con soluciones de financiación. Además, la plataforma cuenta con el apoyo de Gestiona Radio, y el Observatorio de Cash Management del IE Business School.

– Fin –

DHL - La compañía logística para el mundo

DHL es la marca líder mundial en el sector de logística y transporte. La familia de divisiones de DHL ofrece una incomparable cartera de servicios logísticos que van desde la entrega de paquetería nacional e internacional, las soluciones avanzadas para e-commerce, el transporte exprés internacional, el transporte por carretera y la carga aérea y marítima, hasta la gestión de toda la cadena de suministro. Con más de 340.000 empleados en más de 220 países y territorios de todo el mundo, DHL conecta a las personas y a las empresas de forma segura y fiable facilitando así el comercio mundial. Con soluciones especializadas para mercados en crecimiento y sectores como tecnología, ciencias de la salud, energía, automoción y el sector minorista, con un serio compromiso hacia la responsabilidad corporativa y una fuerte presencia en los mercados emergentes, DHL está posicionada de manera decisiva como "La compañía logística para el mundo".

DHL forma parte de Deutsche Post DHL Group. En 2015, el Grupo generó una facturación de más de 59.000 millones de euros.

PUBLICIDAD