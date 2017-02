British Airways suspende los vuelos entre Madrid y la City de Londres

Madrid se postula como nuevo corazón financiero de Europa

Reuters

British Airways ha suspendido los vuelos que realizaba entre Madrid y el London City Airport de Londres, el único aeropuerto que se encuentra en el centro de la ciudad, desde el pasado día 29 de enero, según confirmaron a Europa Press fuentes de la compañía aérea.

"Nosotros evaluamos y revisamos constantemente el rendimiento comercial de toda nuestra red de aviones y ampliamos o reducimos nuestros horarios cuando lo consideramos apropiado", afirmó el director general del área comercial y de relaciones con clientes de British Airways, Luke Hayhoe.

Según explicó, los consumidores que hayan reservado este servicios cuentan con vuelos alternativos desde Madrid al aeropuerto de Heathrow también en Londres.

En la web de la compañía se puede comprobar que no hay ninguna ruta que opere con destino London City Airport (CTY) desde Madrid. Esta decisión, de la que no ha habido comunicación pública, ha sorprendido tanto a los españoles que trabajan en la City como a los británicos que viajan con frecuencia a la capital española.

La supresión de la ruta llega además en pleno proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea y de la campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes de convertir su comunidad en la nueva City europea.

En busca de las empresas

Un grupo de autobuses en el logo 'London, Whatever happens, Madrid will be there for you' circulan por la capital británica con el objetivo de captar empresas que se plantean salir del país tras el Brexit.

Según la página de British Airways, los empleados de la City solo pueden coger vuelos directos a cinco destinos españoles: Granada, Ibiza, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, y Menorca. No obstante el distrito financiero londinense sí está conctado con otras capitales europeas como Amsterdam, Berlín, Dublín, Venecia, Niza e incluso las islas griegas de Mykonos.

Los clientes que en su día reservaron vuelos desde London City Airport o viceversa están siendo reubicados en otros aviones que aterrizarán en el aeropuerto de Gatwick.

Nuevas rutas este verano

La aerolínea anunció la pasada semana que dará inicio el próximo mes de mayo a su programa de verano incluyendo vuelos directos desde Manchester a los destinos españoles de Alicante, Ibiza, Málaga y Palma, así como a la isla griega de Mykonos y la ciudad de Niza, en el sur de Francia.

También lanzará nuevos vuelos desde Stansted, aeropuerto que forma parte del Manchester Airport Group, a Florencia, Ginebra, Niza y la isla de Skiathos, e incrementa la frecuencia de las rutas ya existentes desde este aeropuerto a Ibiza y Palma. Los vuelos desde Stansted a las ciudades de Málaga y Faro (Portugal) también se reanudarán el próximo verano.

Además, British Airways ha anunciado que comenzará a operar el próximo mes de mayo vuelos directos desde los aeropuertos de Birmingham y Bristol a Ibiza, Málaga y Palma, así como a la ciudad de Florencia (Italia).

