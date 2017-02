Dolby Cinema presenta una cartelera muy potente para esta primavera

10/02/2017 - 12:15

Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB) ha anunciado los trece estrenos que se unen a la creciente oferta de películas que se proyectarán en las más de 75 salas Dolby Cinema de todo el mundo. Entre los títulos se incluyen Batman: La LEGO® película de Warner Bros. Pictures y LEGO Systems A/S; Cincuenta sombras más oscuras de Universal Pictures; Logan de Twentieth Century Fox; Kong: Skull Island de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures; Power Rangers de Lionsgate Entertainment; Ghost in the Shell: El alma de la máquina de Paramount Pictures/DreamWorks; A todo gas 8 de Universal Pictures; Alien: Covenant deTwentieth Century Fox; La momia de Universal Pictures; Transformers: El último caballero de Paramount Pictures; Spider-Man™: Homecoming de Columbia Pictures; La guerra del planeta de los simios de Twentieth Century Fox y La Torre Oscura de Columbia Pictures/MRC.

Dolby Cinema combina las tecnologías de imagen y sonido más potentes con un inspirado diseño para que cada visita sea un acontecimiento cinematográfico completamente cautivador.

“Las imágenes vívidas y el sonido hipnótico que solo puede ofrecer Dolby Cinema se destaca de manera prominente en esta selección de títulos”, ha declarado Doug Darrow, Vicepresidente senior de Cinema Business Group, de Dolby Laboratories. “Con la aportación por parte de cada uno de los grandes estudios, de al menos un título masterizado en Dolby Vision y Dolby Atmos durante 2017, reconocemos el enorme apoyo y deseo de las distribuidoras de propiciar una experiencia de primera clase a los espectadores de todo el mundo”.

Dolby Cinema nace de la visión de los realizadores de cine, que sacan el máximo provecho de las prestaciones narrativas que Dolby ofrece en la producción de imagen y sonido para transformar el modo de rodar y proyectar películas. Con prestaciones de vanguardia en imagen, sonido y acústicas, la película cobra vida para ofrecer cine en estado puro.

“Dolby Cinema se suma a la diversión y emoción de Batman: La LEGO película, aportando unos colores sorprendentes y un sonido espectacular”, ha afirmado el guionista y director, Chris McKay. “Estamos encantados de ser el primer largometraje que se estrenará en Dolby Cinema con una gama cromática fuera de lo común, lograda gracias a las posibilidades del amplio espectro de colores y de reproducción de Dolby Vision. El resultado es una paleta de colores nunca antes vista en pantallas estándar. La mezcla de brillantes colores con la excelente banda sonora de Dolby Atmos conseguirá que el público se sumerja en el mundo de LEGO más que nunca”.

Estos estrenos se unirán a una amplia oferta de películas de varios géneros que llegarán a Dolby Cinema en 2017:

Warner Bros. Pictures/LEGO System A/S, Batman: La LEGO película, 10 de febrero Universal Pictures, Cincuenta sombras más oscuras, 10 de febrero Legendary/Universal Pictures, La gran muralla, 17 de febrero Twentieth Century Fox, Logan, 3 de marzo Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures, Kong: Skull Island, 10 de marzo Disney, La Bella y la Bestia, 17 de marzo Lionsgate, Power Rangers, 24 de marzo Paramount Pictures/DreamWorks, Ghost in the Shell: El alma de la máquina, 31 de marzo Universal Pictures, A todo gas 8, 14 de abril Disney/Marvel Studios, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, 5 de mayo Twentieth Century Fox, Alien: Covenant, 19 de mayo Disney, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, 26 de mayo Warner Bros. Pictures, Wonder Woman, 2 de junio Universal Pictures, La momia, 9 de junio Disney Pixar, Cars 3, 16 de junio Paramount Pictures, Transformers: El último caballero, 23 de junio Columbia Pictures, Spider-Man™: Homecoming, 7 de julio Twentieth Century Fox, La guerra del planeta de los simios, 14 de julio Columbia Pictures/MRC, La Torre Oscura, 28 de julio

Hasta la fecha se han estrenado o anunciado 77 películas para Dolby Cinema. Dolby Cinema consigue una narrativa más rica y detallada gracias a Dolby Vision y Dolby Atmos. El sistema de proyección de Dolby Vision, con su vanguardista óptica y procesamiento de imágenes, ofrece un alto rango dinámico con una tecnología de color mejorada, así como un índice de contraste que supera con creces cualquier otra tecnología de imagen en el mercado actual. El resultado es una experiencia visual radicalmente diferente en la que las imágenes cobran vida haciendo que los espectadores se adentren en la historia que están viendo en la pantalla. Dolby Cinema incluye asimismo la galardonada tecnología de audio Dolby Atmos, que hace que el sonido inunde toda la sala, incluso por encima de las cabezas de los espectadores, adentrando aún más a los espectadores en el escenario ficticio.

Para más información sobre entradas y horarios de la sala Dolby Cinema en Cinesa La Maquinista, equipada con esta tecnología, visite la página https://www.cinesa.es/Peliculas/Dolby. Asimismo, puede visitar la página www.dolby.com/movies para obtener más información sobre la cartelera en Dolby Cinema.

Acerca de Dolby Cinema

Dolby Cinema, ganador del premio “Red Dot 2015” al mejor diseño de producto, ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva. Combina potentes tecnologías audiovisuales con un diseño logrado, para hacer de cada proyección un acontecimiento cinematográfico absolutamente cautivador.

Dolby Cinema incluye Dolby Vision y Dolby Atmos, tecnologías galardonadas con diversos premios. Dolby Vision es una revolucionaria tecnología de creación y reproducción de imágenes que permite que la historia cobre vida en la pantalla. En 2015, el sistema de proyector láser de Dolby Vision recibió un premio a la excelencia tecnológica otorgado por Hollywood Post Alliance. Un Dolby Cinema dotado de Dolby Atmos transporta a los espectadores al interior de la película, con un sonido sorprendentemente real que llena la sala y fluye entre el público. Dolby Atmos ha sido merecedor de los premios a la mejor realización técnica que conceden Hollywood Post Alliance y Cinema Audio Society.

Cuando se combinan estas tecnologías con el sofisticado diseño de Dolby Cinema, todo confluye para sumergir aún más a los espectadores en la historia y convertir su visita en un acontecimiento. En tan solo dos años, más de se han instalado o comprometido más de 300 cines Dolby Cinema en todo el mundo en los que se han proyectado o anunciado 77 títulos. Para obtener más información, visite la página web Dolby Cinema.

Sobre Dolby Laboratories

Dolby Laboratories (NYSE: DLB) es una empresa dedicada a la creación de tecnologías de audio, vídeo y voz que transforman el entretenimiento y las comunicaciones en dispositivos móviles, en cines, en hogares y en el trabajo. Durante más de 50 años, las experiencias de imagen y sonido se han hecho más vibrantes, claras y poderosas en Dolby. Para más información, visite la página web www.dolby.com.

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Dolby Cinema y Dolby Vision son marcas comerciales de Dolby Laboratories. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. DLB-G

PUBLICIDAD