Puzder, el secretario de Trabajo de EEUU al que le gustan "las bellezas comiendo hamburguesas en bikini"

¿Y que esperan ustedes de un animal?¿Que sea coherente en un sentido humano o que actúe mecánicamente respondiendo a estímulos?. El que da rienda suelta a sus instintos animales es un animal, se comporta como un animal ¿no?. ¿y si el instinto es tan legítimo puede violar a las muchachas, o a los muchachos quién sabe,...esta gente que se las dan de macho,....., algún problema tienen, no que la homosexualidad sea un problema, sólo es un problema para el que no la acepta.... y si el instinto es tan importante ¿que le impide a millones de pobres matar a cuatro ricos engreidos y descarados como este y vivir mejor?,... y que le impide a algún pariente de la muchacha cortarle a usted los güevos,.... Así que quieren que impere la ley de la selva mientras los protegen las autoridades,.... una ley de la selva a medias para unos sí y para otros no,... y mientras millones de personas pasan hambre y penurias éste habla de la teoría del goteo y alardea de sus instintos animales como un neardental hola que tal,.... que listo. Si quiere usted ser coherente con lo que pregona vayase usted con los pobres y demuestre lo maravillosamente que se vive con ese goteo y no me venga con la milonga de la capacidad, el mérito y el esfuerzo cuando la mayoría no tiene la más mínima oportunidad de competir aunque fuese siquiera con las reglas que ustedes ponen. Le diré una cosa, ve usted a esos niños que huyen de la guerra, después de cinco años muchos han sobrevivido, sin hogar, sin apenas comida, a expensas de las mafias, muchos han atravesado el mar, despues de haber perdido a su familia.... por muchos animales que usted mate y por mucho que usted folle (para mí que usted no se come un rosco como no lo pague), es obvio que esos niños son más hombre que usted. Y una curiosidad, ¿en que momento de la evolución mutaron las gambas cocidas para convertirse en el gobierno de los EEUU?