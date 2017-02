GEOSYS se convierte en cliente ancla de la UrtheDaily Constellation

UrtheCast Corp. (TSX:UR) (“UrtheCast” o la “empresa”), y Land O’ Lakes, Inc., una de las principales empresas alimentarias y de agroindustria de Estados Unidos, han anunciado un acuerdo a largo plazo para GEOSYS, una filial de Land O’Lakes, relativo a la adquisición de datos geoespaciales de la UrtheDaily Constellation, la constelación de satélites de observación terrestre en proyecto de UrtheCast que ofrecerá imágenes diarias de resolución media de toda la masa continental del planeta*.

Con este acuerdo, GEOSYS se convertirá en un cliente ancla de la UrtheDaily Constellation. GEOSYS, ya uno de los mayores clientes agrícolas del grupo UrtheCast y uno de los proveedores líderes de soluciones agrícolas digitales del mundo, utilizará los datos para mejorar los procesos de toma de decisiones para sus clientes en todo el mundo, incluido WinField United, el negocio de insumos agrícolas de Land O’Lakes.

“GEOSYS cuenta con 30 años de experiencia en el sector y considera este flujo de datos como una revolución comercial y técnica muy innovadora para la supervisión estacional de los cultivos", afirma Damien Lepoutre, fundador y presidente de GEOSYS. “La UrtheDaily Constellation se ha construido en base a una herencia tecnológica probada y es la única solución que hemos visto claramente diseñada para hacer frente a nuestras exigencias de datos. De esta forma, se aumentará considerablemente el valor de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones disponibles para los agricultores a través de nuestros clientes. Por eso, estamos comprometidos a ayudar a UrtheCast a lanzar UrtheDaily al mercado”.

El grupo UrtheCast ha colaborado con GEOSYS en los últimos años – junto con clientes que operan en sectores tan diversos como gestión de aguas, seguros, planificación municipal, finanzas y defensa e inteligencia – para conceptualizar y diseñar la UrtheDaily Constellation. La constelación, que estará formada por ocho satélites de observación de la Tierra, ha sido diseñada para capturar imágenes de alta resolución de toda la masa continental del planeta (excluyendo la Antártida) todos los días, produciendo datos de tipo científico adecuados para el aprendizaje automático con el fin de ayudar a las empresas de geoanálisis a cuantificar y supervisar el cambio en nuestro planeta y por último, para abordar, a gran escala, algunos de los mayores problemas de la Tierra. Gracias al conjunto de datos de UrtheDaily, los clientes de GEOSYS podrán tomar decisiones más beneficiosas y acertadas desde el punto de vista agrícola.

“Es un honor anunciar a GEOSYS como el cliente ancla de UrtheDaily para agricultura”, afirma Wade Larson, presidente y CEO de UrtheCast. “La selección de UrtheDaily por parte de GEOSYS, pionero en agricultura digital, valida nuestra opinión de que UrtheDaily es la constelación de teledetección preferida para el sofisticado mercado de geoanálisis. En UrtheCast estamos encantados de asociarnos con una organización que comparte muchos de nuestros principales valores y ambiciones, a medida que optimizamos de forma conjunta las capacidades de UrtheDaily para hacer frente a algunas de las cuestiones más urgentes del mundo”.

Según las condiciones del acuerdo, los pagos se realizarán tan pronto como UrtheCast comience a ofrecer los datos de UrtheDaily Constellation a Geosys, sujeto a que UrtheCast acuerde su financiación para la construcción y el lanzamiento de la UrtheDaily Constellation y otras disposiciones normativas para los acuerdos de esta naturaleza.

*Con la excepción de la Antártida.

Acerca de GEOSYS

GEOSYS es la primera empresa agrícola digital mundial fundada por ingenieros agrónomos. Con 30 años de experiencia en el sector, GEOSYS ofrece a los clientes datos, análisis y visiones necesarias para tomar decisiones más informadas. Los servicios varían desde gestión del riesgo mundial y supervisión de las materias primas agrícolas a ventas de insumos y soporte agrícola de precisión utilizando los últimos estudios en agronomía, tecnologías de la información y detección remota. GEOSYS también desarrolla soluciones empresariales muy personalizadas para grandes empresas multinacionales agrícolas. Adquirido por Land O’Lakes, Inc. en 2013 como un negocio independiente, GEOSYS tiene su sede en Minneapolis (Minnesota) con oficinas en Francia, Suiza, Australia y Brasil. Para más información, visite www.geosys.com.

Acerca de UrtheCast Corp.

UrtheCast Corp. es una empresa de tecnología ubicada en Vancouver que trabaja en los mercados geoespacial y de geoanalítica en rápida evolución con una amplia gama de productos y servicios ricos en información. La empresa opera en la actualidad cuatro sensores de observación terrestre en el espacio, incluidas dos cámaras a bordo de la Estación Espacial Internacional y dos satélites, Deimos-1 y Deimos-2. Los datos de imágenes y video capturados por estos sensores se transmiten a estaciones en tierra en todo el planeta y se visualizan en UrthePlatform o bien se distribuyen directamente a socios y clientes. UrtheCast también está desarrollando y anticipa el lanzamiento de la primera constelación mundial totalmente integrada de satélites SAR y ópticos multiespectrales, denominados OptiSAR™, así como su constelación UrtheDaily™ Constellation en proyecto, que la empresa cree que, en conjunto, revolucionarán la supervisión de nuestro planeta con imágenes de alta calidad, de media y alta resolución y de alta cobertura y con elevada frecuencia de revisita en todas las condiciones meteorológicas, en cualquier momento del día. Las acciones ordinarias de UrtheCast cotizan en la Bolsa de Toronto con el símbolo "UR".

Para más información, visite el sitio web de UrtheCast: www.urthecast.com.

Afirmaciones referidas al futuro

Esta nota de prensa contiene información que, de esta forma presentada, constituye "afirmaciones referidas al futuro" al amparo de las leyes sobre títulos canadienses aplicables. Las afirmaciones referidas al futuro implican afirmaciones relacionadas con eventos futuros y con frecuencia hacen referencia al rendimiento financiero y empresarial previsto, con expresiones como "anticipar", "creer", "planear" y "esperar", afirmaciones sobre una acción o evento que "puede" o "podrá" suceder u otras expresiones similares, e incluye, entre otras: los planes de operaciones sobre el crecimiento futuro y la constelación de UrtheCast; planes relativos a la financiación, construcción, lanzamiento y operación de la UrtheDaily Constellation prevista, y la entrega de imágenes producidas por la UrtheDaily Constellation para GEOSYS; y ñas previsiones de UrtheCast en relación a que GEOSYS cumpla con sus obligaciones de pago y otras condiciones del acuerdo con UrtheCast. Dichas afirmaciones reflejan las opciones actuales de UrtheCast sobre los eventos futuros y se basan necesariamente en un número de estimaciones y suposiciones que, aunque UrtheCast considera razonables, están sujetas de forma inherente a notables incertidumbres y contingencias. Muchos factores podrían causar que los resultados, rendimiento o logros reales de UrtheCast fueran materialmente diferentes de cualquier otros resultados, rendimiento o logros futuros, que pueden ser explícitos o implícitos en dichas afirmaciones referidas al futuro, incluidas, entre otras: retrasos o fallos en el diseño, desarrollo, construcción, lanzamiento y puesta en marcha de OptiSAR o de las constelaciones UrtheDaily propuestas; que la empresa sea incapaz de suministrar productos de imágenes que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas en el acuerdo con GEOSYS descrito anteriormente; que la empresa no consiga obtener financiación para la construcción, el lanzamiento y la puesta en marcha de la UrtheDaily Constellation; que la empresa sea incapaz de convertir los memorandos de acuerdo con respecto a la financiación de la constelación de OptiSAR sobre los acuerdos vinculantes definitivos; interrupciones o fallos en la infraestructura de UrtheCast; cambios normativos y legales, así como aquellos factores y suposiciones comentados en el formulario de información anual de UrtheCast con fecha de 29 de marzo, 2016, (el "AIF"), que están disponibles en el perfil SEDAR de UrtheCast en www.sedar.com. Las afirmaciones referidas al futuro se desarrollan según los supuestos sobre riesgos, incertidumbres y otros factores establecidos en este comunicado, en el AIF y tal y como se informa de forma periódica en el perfil SEDAR de UrtheCast. UrtheCast no asume ninguna obligación de actualizar las afirmaciones referidas al futuro excepto según lo requerido por las leyes sobre títulos valores de Canadá. Se advierte a los lectores que no deben atribuir certeza injustificada a las declaraciones a futuro.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

