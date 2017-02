CZECH IT OUT: W Hotels hará su debut en Praga en 2020

9/02/2017 - 9:45

- Business Wire

W Hotels Worldwide, parte de Marriott International (NASDAQ: MAR), ha anunciado que inaugurará el W Prague en 2020. Propiedad de PPH Evropa s.r.o, W Prague marca el debut de la empresa en República Checa, y estará ubicado en la plaza Wenceslao, en el corazón de la bulliciosa capital. El hotel será una renovación del antiguo Grand Europa Hotel, un edificio de innovador estilo art nouveau que rompió esquemas en su inauguración en 1905, y que lo hará de nuevo con el diseño progresivo y el espíritu innovador de la marca W. La estructura histórica se combinará con un nuevo edificio moderno para crear una asombrosa mezcla de glamour del viejo mundo con un atrevido diseño contemporáneo.

“Como uno de los destinos más emocionantes y diversos de Europa, Praga es la elección perfecta para la icónica enseña W y seguro que, cuando se inaugure en 2020, destacará de nuevo por su originalidad en el dinámico panorama hotelero de Praga”, afirma Sandeep Walia, vicepresidente de área de marcas de lujo para Europa Occidental de Marriott International “Estamos encantados de asociarnos con PPH Evropa y Prague Prime Homes Management y compartimos su seguridad de que este hotel aportará una nueva escena social a esta palpitante ciudad”.

Elementos históricos restaurados del anterior Grand Hotel Europa ocuparán una escena central en el atractivo y dinámico diseño de W, complementado por una sorprendente nueva ampliación en forma de óvalo. Los dos edificios estarán totalmente conectados para crear 154 elegantes habitaciones y suites, incluida la Extreme Wow Suite – la reinterpretación de la marca de la tradicional Suite Presidencial. El innovador sistema de entrada sin llave SPG Keyless permitirá a los clientes utilizar su smartphone o reloj Apple para abrir la puerta y entrar en las habitaciones.

W Prague contará con un glamuroso bar en el ático y una terraza exterior, la localización perfecta para que tanto los propios residentes como los clientes disfruten de las magníficas vistas de la ciudad y de una fabulosa experiencia culinaria y de cóctel. El hotel incorpora un W Living Room, la nueva versión del vestíbulo de la marca, junto con varios restaurantes chic y 350 metros cuadrados de un ultramoderno espacio para eventos. Además, los clientes están invitados a experimentar la piscina cubierta interior WET, el centro de fitness FIT y el spa AWAY®. En todo el hotel está disponible la filosofía de servicio exclusivo Whatever/Whenever de la marca, que promete sus clientes lo que quieran cuando quieran.

 “Con W Hotels, estamos seguros de que hemos elegido una marca hotelera verdaderamente innovadora que refleja perfectamente nuestra visión de este desarrollo único y muy especial", afirma Nadine Gilles, directora gerente de Prague Prime Homes Management. “Estamos encantados de unirnos a una marca visionaria para reimaginar este histórico edificio y crear un nuevo icono arquitectónico para la ciudad, que la elevará aún más a un lugar destacado en el panorama mundial”.

El anuncio de hoy destaca el imparable atractivo de la marca W Hotels en Europa, tras el éxito del lanzamiento de hoteles en Londres, París, Barcelona, San Petersburgo, Verbier, Estambul y más recientemente en Ámsterdam, lo que supone el séptimo W Hotel en Europa. La empresa también ha desvelado planes para incorporar un nuevo W Hotel en Madrid, la capital de España, así como en la espectacular costa del Algarve portugués, bañada por el sol, (ambos en 2019), y realizará su debut en Escocia en 2021. W Hotels cuenta ahora con una cartera mundial de 51 propiedades en todo el mundo y va camino de alcanzar los 75 hoteles para 2020.

Acerca de W Hotels Worldwide

Nacida de la combinación de una actitud atrevida y del ritmo ininterrumpido de la ciudad de Nueva York, W Hotels ha cambiado y redefinido el panorama hotelero desde hace casi dos décadas. Pionera en todo el mundo, W va camino de llegar a 75 hoteles en 2020, desafiando a las expectativas y rompiendo las normas del lujo tradicional allí donde aterriza el icónico símbolo de W. Con la misión de impulsar las ganas de vivir de los huéspedes, W aviva un obsesivo deseo de sentir, vivir a lo grande y repetir la experiencia. El provocativo diseño de la marca, el icónico servicio Whatever/Whenever y las concurridas estancias crean una experiencia que con frecuencia es copiada pero nunca igualada. Una marca innovadora, inspiradora y contagiosa, la energía de W Hotels festeja el apetito infinito de los clientes de descubrir las novedades en cada destino, de ver más, de sentir más, de ir más allá, de alargar su estancia. W Hotels Worldwide participa en el premiado programa de fidelidad del sector, Starwood Preferred Guest®, donde los socios pueden conectar sus cuentas con Marriott Rewards® y The Ritz-Carlton Rewards® members.marriott.com para la convalidación instantánea del estado de elite y transferencia de puntos sin límites. Más información sobre W Hotels en whotels.com/theangle o síganos en Twitter, Instagram y Facebook.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) es la mayor empresa hotelera del mundo, con sede en Bethesda, Maryland (Estados Unidos), con casi 6.000 propiedades en más de 120 países. La compañía opera y franquicia hoteles, y licencia complejos de propiedad vacacional. Las 30 marcas líderes de la compañía son: Bulgari®, The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy® Hotels, and Protea Hotels by Marriott®. La compañía opera además galardonados programas de fidelidad: Marriott Rewards®, que incluye The Ritz-Carlton Rewards®, y Starwood Preferred Guest®. Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com, y para conocer las últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com y @MarriottIntl.

Acerca de Prague Prime Homes Management s.r.o

Prague Prime Homes Management (PPH Management) es una empresa de gestión de desarrollos e inversiones en rápido crecimiento de Europa Central y del Este y parte de House of Julius Meinl, una familia austriaca de arraigada tradición familiar que incluye un grupo de empresas con interés en los servicios financieros, en alimentación y en inmobiliaria con una especial atención histórica en los mercados de Europa central. Con sede en Praga, PPH Management se ha centrado en el redesarrollo de edificios históricos en Praga y en otras ciudades de Centroeuropa, como el Grandhotel Evropa, donde su objetivo es devolver al edificio histórico su antigua gloria, al tiempo que se incorporan innovadoras tecnologías e instalaciones de lujo.

Nota sobre las afirmaciones referidas al futuro: Las declaraciones sobre la expansión de la cartera de W en los próximos cinco años y las aperturas de hoteles previstas en Norteamérica para finales de 2020 son “afirmaciones referidas al futuro", en el marco de las leyes de valores federales de EE.UU., y no hechos históricos, y están sujetos a un gran número de riesgos e incertidumbres, incluido el suministro y el cambio de la demanda de habitaciones; las condiciones competitivas en el sector hotelero; las relaciones con los clientes y los titulares de propiedades; la disponibilidad de capital para financiar el crecimiento hotelero; y otros factores de riesgo identificados en el informe trimestral más reciente en el Formulario 10-Q que ha presentado Marriott International, Inc. en la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU.; cualquiera de ellos podría causar que los resultados reales difieran de forma material de los explícitos o implícitos en estas afirmaciones. Esta declaración se realiza en la fecha de este comunicado y no asumimos obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las afirmaciones referidas al futuro, ya sea como resultado de nuevas informaciones, eventos futuros o por cualquier otra causa.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

