ESTUDIO DE CONFORAMA SOBRE LOS HÁBITOS DE DESCANSO DE LOS ESPAÑOLES

Los españoles, además de dormir poco, no descansamos bien y eso afecta a nuestra calidad de vida. Esta es la principal conclusión del estudio sobre los hábitos y la calidad del descanso de los españoles [1] que acaba de presentar Conforama , la firma europea para el equipamiento y decoración del hogar. En concreto, el estudio revela que, porcentaje que equivale a más de 20,5 millones de personas [2] . Es más, un 23,9% estima que su déficit de sueño es aún mayor, de entre en 2 y 3 horas diarias.

El informe también señala que un 25,5% de los españoles duerme menos de 7 horas al día, la cantidad mínima generalmente recomendada para mayores de 18 años, y sólo un tercio de la población descansa 8 horas o más. Más preocupante aún resulta que más de 1,7 millones de españoles afirme no dormir ni siquiera 6 horas al día, poniendo en riesgo su salud.

Una de las principales causas para esta falta de descanso se encuentra en nuestros malos hábitos a la hora de irnos a la cama, que incluyen dar por finalizado el día ya de madrugada: 3 de cada 10 españoles no se acuesta, al menos, hasta la 1 de la noche. Esta poco saludable costumbre está relacionada con diversos factores, como la hora media a la que finaliza la jornada laboral -en muchos casos, después de las 18 horas-, lo que también retrasa nuestro tiempo de ocio, incluidos los horarios de televisión. No es de extrañar, por tanto, que la Sociedad Española del Sueño haya reclamado adelantar el ‘prime time’ televisivo en un informe publicado recientemente[3].

Pero no se trata sólo de una cuestión de horas de sueño, tal y como evidencia el estudio realizado por Conforama, sino que un 70,5% de los españoles también asegura no descansar bien por las noches. Las principales causas son, por orden de importancia, un sueño irregular que se ve interrumpido varias veces durante la noche, el estrés y no dormir suficientes horas. Además, 2 de cada 5 españoles sufre dolores derivados de su postura al dormir, sobre todo de espalda y cervicales.

“Es fundamental concienciar a la sociedad española de la importancia de descansar bien y dormir lo suficiente para disfrutar de una buena calidad de vida”, alerta el Dr. Francisco J. Segarra, especialista en medicina del sueño y coordinador de la Clínica del Sueño Estivill. “Debemos cambiar muchos de nuestros hábitos relacionados con el descanso diario que, al fin y al cabo, es una actividad que debería ocupar un tercio de nuestro día a día y de nuestra vida”, añade el Dr. Segarra.

Curiosamente, el estudio pone de manifiesto que un 77,9% de la población es consciente que dormir bien es esencial para una buena calidad de vida, pero no pone remedio. En cuanto a los factores más importantes para lograr ese buen descanso según los españoles, la calidad del colchón en el que se duerme es el principal, seguido por la práctica de deporte y una correcta alimentación. En cambio, los españoles desconocen algunos de los principales beneficios para la salud relacionados con dormir bien, como que permite reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, refuerza el sistema inmunitario e incluso ayuda a controlar y perder peso, además de funcionar como tratamiento de belleza.

Por comunidades autónomas, los madrileños son los españoles que menos horas duermen, con1,35 millones de personas[4] que aseguran no alcanzar ni las 7 horas diarias de sueño yun 69,1% de la población que se queja de no dormir suficiente. También,los que más tarde se acuestan: un 35,3% de los madrileños se va a la cama después de la 1 de la madrugada. En cambio, los andaluces (35,5%) y catalanes (33,3%) son quienes están más satisfechos con su media diaria de sueño. Asimismo, los catalanes son quienes se van más temprano a dormir y el 73,6% de los residentes en Cataluña asegura irse a la cama antes de la 1 de la noche.

Las mujeres duermen menos y descansan peor que los hombres

El sondeo realizado por Conforama también evidencia que las mujeres y los hombres no descansan igual y son ellas quienes se llevan la peor parte. El número de mujeres que reconoce que debería dormir más horas es superior en un 7% al de hombres. Del mismo modo, mientras que el 59% de los hombres considera que descansa bien, el porcentaje de mujeres que afirman despertarse descansadas desciende hasta el 49,5%. En lo referido a los motivos para no dormir bien, las interrupciones del sueño y el estrés son las razones más importantes para ambos sexos, pero la proporción de mujeres que asegura sufrir estos trastornos es también superior a la de los hombres.

Otro aspecto a destacar en las diferencias del descanso entre hombres y mujeres es que ellas duermen peor en pareja, según declara un 38,6%, porcentaje que desciende hasta el 27% en el caso de los hombres. El principal causante del trastorno del sueño de las mujeres son los ronquidos de sus parejas, mientras que lo que más molesta a los hombres es que su pareja se mueva.

No invertimos suficiente en nuestro colchón

Por último, el estudio de Conforama también abarca un aspecto fundamental para un buen descanso, como es el colchón en que dormimos. En este sentido, el sondeo revela que 4 de cada 5 españoles aseguran que un buen colchón es fundamental para descansar bien. Mientras, la característica más valorada del colchón es el confort, seguido por los posibles beneficios para la salud. No obstante, más de la mitad de los españoles (51,2%) reconoce haber sacrificado estas cualidades deseadas por cuestiones de presupuesto y, de hecho, el 14,7% admite que el precio fue el factor decisivo a la hora de adquirir su actual colchón. En este mismo sentido, aunque el plazo máximo para renovar el colchón es de 10 años, en la actualidad el cambio no suele realizarse hasta los 14 años, aproximadamente.

“No es necesario renunciar a un colchón confortable y saludable ni a un buen descanso por cuestiones de precio. En Conforama ofrecemos la oferta más completa de colchones en España con diferentes marcas y materiales y en un amplio rango de precios, para que todo el mundo encuentre la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto”, comenta David Almeida, Director General de Conforama Península Ibérica. “Asimismo, contamos con un equipo especialista en descanso que puede ayudar a ese 47% de españoles que no sabe dónde acudir para recibir asesoramiento personalizado a la hora de elegir colchón, según datos de nuestro estudio”.

Conforama presenta la campaña “Y tú, ¿tienes #Camitis?”

Con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de un buen descanso para mejorar la calidad de vida, Conforama ha puesto en marcha la campaña “Y tú, ¿tienes #Camitis”? Como parte de la misma, la firma ha celebrado ayer el evento ‘Cama gigante por una buena causa’ en su tienda de Alcalá de Henares (Madrid), en el que han participado cientos de personas. De esta manera, se ha logrado el reto de superar la cifra de 100 participantes en una cama de más de 6 metros de largo y se han donado los 24 colchones que componían su estructura a la asociación sin ánimo de lucro Provivienda, que desarrolla programas de alojamiento de carácter social para colectivos con problemas de acceso a la vivienda.

“Estos colchones ayudarán a personas y familias que pasan por serias dificultades a tener una cama donde dormir, una necesidad básica que muchos de nosotros tenemos garantizada y no valoramos en su justa medida”, ha comentado Eduardo Gutiérrez, Director de Desarrollo Estratégico de Provivienda.

Un evento de similares características se organizará el mañana, 9 de febrero, en la tienda de Conforama en la ciudad portuguesa de Amadora (Lisboa), con la participación de la Associação Portuguesa do Sono (Asociación Portuguesa del Sueño) y de AEIPS a través de su programa ‘Casas Primeiro’ (Casas en Primer Lugar).

Acerca de Conforama:

Conforama, el mayor actor de mobiliario para el hogar en Europa, cuenta con una red de 287 tiendas, incluyendo 204 en Francia y 83 a nivel internacional en siete países europeos: España, Suiza, Portugal, Luxemburgo, Italia, Croacia y Serbia. Las ventas de Conforama alcanzaron los 3.500 millones de euros en el ejercicio de 2015/2016. Conforama cuenta con 14.000 empleados.

Acerca del estudio:

La encuesta fue realizada por SurveyMonkey del 19 al 25 de enero de 2017 y está basada en 1.203 respuestas. La muestra es representativa en términos de edad y género de la población mayor de 18 años en España.

Acerca del Dr. Francisco J. Segarra:

Francisco Javier Segarra, somnólogo y experto en Medicina del Sueño, es Co-Director de la Unidad de Patología del Sueño del Hospital General de Catalunya y Coordinador de la Clínica del Sueño Estivill del Hospital Universitario Dexeus Quirón. Imparte también clases en el Máster de Psicología General Sanitaria (MUPGS) en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB) y es miembro, entre otras, de la Sociedad Española del Sueño (SES) y la European Sleep Research Society (ESRS). El Dr. Segarra es autor de los libros Deja de contar ovejas, Paso de Dormir. 100 consejos para que los adolescentes duerman bien y Vivir bien sin insomnio y ha participado en otros muchos libros especializados en medicina del sueño. Asimismo, el Dr. Segarra ha formado parte de más de 20 proyectos de investigación, 35 posters en congresos nacionales e internacionales y es colaborador habitual en revistas médicas.

Acerca de Provivienda:

Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la realidad socioresidencial desde 1.989. Durante estos años, su razón de ser ha sido promover el derecho a una vivienda digna y adecuada, habiendo ayudado a más de 120.000 personas a conseguirlo, a través de más de 62.000 viviendas alquiladas. Durante 2015, Provivienda alojó a 2.074 personas en las 1.024 viviendas que gestionó en ese año.

