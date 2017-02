SUSE celebrará su encuentro para expertos SUSE Expert Days en Madrid, Barcelona y Sevilla

8/02/2017 - 12:10

SUSE, empresa pionera en software de código abierto, celebrará en los próximos días su tradicional encuentro para expertos SUSE Expert Days, en Madrid, Barcelona y Sevilla, los días 14, 16 y 21 de febrero, respectivamente. Este evento, dirigido a profesionales de las tecnologías de la información, incluirá charlas y demostraciones técnicas, con el objetivo de ayudar a las empresas a definir su futuro centro de datos y a afrontar los retos asociados a la transformación digital, la infraestructura definida por software y el mundo DevOps.

Durante estas jornadas se podrán conocer de primera mano las novedades de SUSE para este año 2017 e incluirán la presencia de Arturo Gil, que relatará su experiencia sobre Transformación Digital en la Dirección Técnica de Sistemas de una de las entidades bancarias más importantes de España. También se tratarán otros temas de interés para los profesionales, como centros de datos definidos por software, sistemas de misión crítica o gestión integrada de entornos Linux.

El evento en Madrid tendrá lugar el martes 14 de febrero en el Teatro Rialto, mientras que en Barcelona se celebrará el jueves 16 en la Fundación Antoni Tà pies. Por su parte, Sevilla acogerá el SUSE Expert Days el martes 21 de febrero en la Cámara de Comercio. Todos aquellos interesados en asistir a cualquiera de estos eventos pueden registrarse aquí.

Para Eduardo Rivas, Territory Manager de SUSE en España: “Es un placer volver a celebrar un año más nuestros ya tradicionales SUSE Expert Days, eventos muy valorados en el sector que sirven a los profesionales para descubrir qué nos depara el futuro de la tecnología de la mano de SUSE. Este año vamos a hacer especial foco en la Transformación Digital de la mano de Arturo Gil, uno de los mayores expertos en la materia, que nos dará las claves para ayudar a las empresas a afrontar los retos que supone”.

Más información aquí.

Sobre SUSE

Empresa pionera en software de código abierto, proporciona soluciones Linux e infraestructuras en la nube, fiables e interoperables, que otorgan a las empresas mayor control y flexibilidad. Más de 20 años de excelencia en ingeniería, un servicio excepcional y un incomparable ecosistema de partners refuerzan las soluciones de SUSE, que ayudan a los clientes a gestionar la complejidad de su infraestructura, a reducir costes y a ofrecer servicios de confianza cruciales para las empresas. Estas relaciones constantes y duraderas han permitido a SUSE adaptarse y proporcionar la innovación más puntera. Para obtener más información, visite www.suse.com.

Copyright 2015 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

PUBLICIDAD