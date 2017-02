Marco de Comunicación pregunta por primera vez a los millennials africanos su opinión sobre el cambio climático

7/02/2017 - 14:20

Marco de Comunicación, la agencia española de RR.PP. más premiada, ha presentado los datos del primer estudio sobre cambio climático a millennials africanos de la historia en el marco de la COP22, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Con esta encuesta, la primera de su tipo, la agencia de comunicación preguntó a 1.200 jóvenes de todo el continente sobre su conocimiento, impresiones y compromiso en la lucha contra el cambio climático. El objetivo era obtener información sobre los hábitos e inquietudes de los jóvenes que habitan en el continente más amenazado, y a menudo olvidado, por el cambio climático dentro del marco de la denominada “COP de la Acción”.

Los resultados que arroja la encuesta demuestran la gran preocupación de la generación más joven del continente africano. De hecho, 8 de cada 10 millennials admiten que el cambio climático es una de sus preocupaciones. A pesar de que África es el continente que menos emisiones de gases de efecto invernadero emite, es el más afectado por sus consecuencias. Muchos de los encuestados (86%) admiten que han experimentado lluvias cada vez más frecuentes e impredecibles, mientras que el 77% indica un llamativo progreso de la desertificación.

Sin embargo, el estudio también muestra el interés de estos jóvenes por cambiar y mejorar su situación para garantizar el futuro de su generación, pero para el 76% esta lucha debe ser liderada por los gobiernos nacionales. Para que ese cambio hacia un crecimiento económico sostenible sea real, el 94% de los jóvenes africanos cree que hacer de las energías renovables la principal fuente de energía para el continente es una prioridad, además de promover el acceso a agua apta para el consumo (92%) y fomentar el reciclaje (65%).

Esta labor de investigación llevada a cabo por Marco de Comunicación refleja el interés y el compromiso de la agencia por la promoción de la sostenibilidad y el medio ambiente, más allá de las funciones de comunicación y relación con medios habitual. “La realización de esta encuesta pionera pone de manifiesto cómo la juventud africana está dispuesta a pasar a la acción y a combatir el cambio climático. Desde Marco de Comunicación, nos sentimos orgullosos por haber dado voz a una generación que está experimentando en primer plano los efectos que el cambio climático está generando en su entorno, así como por difundir la gran labor que el continente africano está realizando en materia de crecimiento sostenible”, afirma Didier Lagae, CEO y fundador de Marco de Comunicación.

La agencia cuenta con una amplia experiencia en la gestión de asuntos medioambientales y de sostenibilidad gracias al trabajo realizado no sólo durante la celebración de la COP22, sino también para clientes como la empresa internacional dedicada a la gestión técnica y comercial de parques eólicos y fotovoltaicos Kaiserwetter, el Consejo Mundial del Agua (World Water Council), el promotor inmobiliario chino Vanke, el fabricante de pavimento textil del mundo y compañía líder en sostenibilidad Interface, o el líder global en inmuebles logísticos Prologis, entre otros.

