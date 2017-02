Bankia y Direct Seguros, ganadores de los 'I Premios Digital Talent'

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, presidió ayer la primera edición de los Premios Digital Talent, cuyos principales galardones correspondieron a Bankia, en la categoría de Digital Adopters, y a Direct Seguros, en la modalidad de Pure Digital. La iniciativa, organizada por Accenture Strategy y elEconomista, con la colaboracion del Observatorio de Recursos Humanos, pretende "identificar, valorar y reconocer los proyectos de transformación digital de las organizaciones bajo el ámbito de las personas". En los premios han participado 40 proyectos empresariales, de los que resultaron seleccionados 16 finalistas, entre ellos, Endesa, Gas Natural Fenosa, Melia Hotels, Banco Sabadell, Sanitas, Plaam, Programaria y Talentous, entre otros. | Consulte aquí los 16 proyectos finalistas

Las propuestas enmarcadas en la categoría Digital Adopters se corresponden con compañías que nacieron en un mercado tradicional, pero que se encuentran en procesos de transformación digital de sus negocios. Por su parte, la modalidad de Pure Digital se identifica con empresas, startups y organizaciones que desde el principio de sus días se consideraron nativas digitales. Entre los requisitos del certamen se exigía que todos los participantes fueran empresas españolas y cuyos proyectos se hayan puesto en marcha en los últimos 24 meses. Además de los dos premios principales, el jurado destacó con menciones especiales a cuatro proyectos, unos por su labor en favor de la Transformación Cultural (Leroy Merlin y Good Rebels Territorio Creativo) y otros por el Estilo de liderazgo digital de sus propuestas (Telefónica y T2O Media).

Intervención de Fátima Báñez

La ministra explicó en su discurso "el gran cambio protagonizado por España en los últimos años", periodo en el país ha sido capaz de superar la crisis económica y recuperar la mitad del empleo destruido. De esa forma, Báñez indicó que "estamos en camino de ver a 20 millones de personas trabajando en este país en 2020" y recordó que el pasado enero se sumaron 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo estable. La ministra también recalcó que "el talento es el mejor activo estratégico que tienen las empresas y con el que competirá España en los próximos años".

El jurado de los premios estuvo formado por Pilar López, presidenta Microsoft Iberia; Francisco Ruiz Antón, Head of Public Policy and Government Relations de Google para España y Portugal; María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos Accenture; Sarah Harmon, Head of LinkedIN para España y Portugal; Nacho Pinedo, co-fundador y CEO de ISDI; Juan Urdiales, cofundador y Co-CEO de Job & Talent; Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos; y Amador G. Ayora, director de elEconomista.

Premios 'Digital adopters'

Bankia (Ganador en su categoría)

Proceso de transformación cultural hacia una nueva cultura y perfil del empleado, digitalmente competente, con el objeto de ser capaces de adaptarse a la evolución del modelo de mercado y cliente.

Leroy Merlin (Premio en la categoría 'Transformación Cultural')

Estrategia de RRHH para preparar a la compañía para una gran transformación del modelo de negocio y de las relaciones entre empleados, hacia un entorno 'omnicanal' donde Internet y las RRSS se consolidan como una relación crucial de la relación con el cliente.

Meliá Hotels International (Premio en la categoría 'Talento y Workforce')

Estrategia de Social Media, que empodera a los empleados como principales embajadores, siendo ellos los que transmiten la experiencia de trabajar en Meliá, mejorando su marca personal y creando campañas que promueven su participación.

Telefónica (Premio en la categoría 'Estilo de liderazgo digital')

'Business intelligence' aplicado a la gestión del talento y la gestión de personas, identificando habilidades clave para el futuro líder digital ('Learning Agility', Capacidad de transformación y adopción de tecnologías).

Premios 'Pure Digital'

Direct Seguros (Ganador en su categoría)

Programa que tiene como objetivo "emparejar" a los colaboradores identificados como nativos digitales (Mentores) con los líderes más sénior (Comité de Dirección), para que estos sean tutelados en temas como tecnología, redes sociales o 'apps'.

Good Rebels (Premio en la categoría 'Transformación Cultural')

Iniciativa que surge con el objetivo de potenciar en todas las oficinas un modelo de trabajo más participativo, autónomo y horizontal mediante la identificación de múltiples iniciativas de transparencia, colaboración, participación y vinculación.

T2O Media (Premio en la categoría 'Estilo en liderazgo y talento digital')

Transformación digital con el objetivo de potenciar un servicio 100 por cien 'Customer Centric', logrando una gestión más eficiente de la compañía, soluciones tecnológicas y formación 'ad hoc'.

