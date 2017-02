La estiba declara la 'guerra' a Fomento: convoca tres días de paros parciales

Yo soy estibador portuario. Y lo digo como si esto fuese una reunión de Apestados Anónimos, ya que en los últimos días hemos sido tachados de mafiosos, contrabandistas, rateros, analfabetos, etc... Siendo mi único delito el levantarme cada día para ir a trabajar y poder sacar a mi familia delante.



No voy a entrar en lo que marca mi nómina, ni en las condiciones laborales que tenemos, esas ya todos las conocemos, porque han tenido a bien publicarlas en todos y cada uno de los periódicos. Ya hemos visto como algún "comentarista" tiene un familiar directo, un amigo, ha visto o se le ha aparecido la virgen con lo que ganamos. Y como os ganamos!!! Total, si se nos cae un contenedor encima porque la empresa no hay hecho su mantenimiento, eso es "peccata minuta".



Sinceramente, ojala todos y cada uno de los trabajadores españoles pudieran ganar esos 60.000€ que publican o 130.000, incluido yo.



Pero lo que quiero comentar no es eso. No nos equivoquemos con el R.D. No pretende acabar con las mafias de medio pelo que hay en la estiba y acabar con ese coto, lo que pretende es crear darle la llave a esa otra mafia de cuello almidonado y despachos con cotos privado de caza.



Lo que pretende es echar a la calle a 6150 trabajadores indefinidos (con mayor o menos indice de analfabetismo (tengo un compañero que es ingeniero y otro abogado) y en su lugar crear una serie de ETTs con trabajadores eventuales, ganando una miseria y a los que no se les ocurra protestar. ¿Quien se cree, contestando al Sr. de la Serna que van a quitar a un estibador para meter a un parado de 5 años en Algeciras en igualdad de condiciones? Pagando despido al primero y luego formación al segundo...



Así va este país, cuando desde vuestros púlpitos alabáis la destrucción de puestos indefinidos por la miseria de las ETTs.



Un saludo y Gracias por haber aguantado hasta aquí.