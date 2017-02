La retirada de los hoteles Hyatt y Four Seasons de Barcelona merma 4.000 empleos

Es lógico ¿invertiría usted en una ciudad donde el nivel mental de la mayoría de su población es tan abyecto que les lleva a votar a asociaciones leninistas? No es sólo que me tenga que gastar una pasta en combatir los atropellos de la administración, o que me tenga que gastar otra pasta en enseñar a los trabajadores lo más básico ... es que mis trabajadores van a ser unos vagos, señoritos hijitos de papá que no han pegado un golpe en su vida y que no quieren trabajar porque eso lo consideran esclavitud. ¿Quién es capaz de levantar une empresa así? Nadie. Lo mejor que puede pasar con Barcelona es que se arruine para que cuando pasen hambre, los niñitos de papá izquierdistas se den cuenta de que hay que trabajar para comer.



Lo siento por los barceloneses honrados que trabajan, que los hay. Pero la mayoría de sus vecinos, y lo saben ellos, son basura mental señorita que ni trabaja ni quiere dejar trabajar.