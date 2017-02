Inditex no estaba tan de moda desde noviembre de 2008

Hay que remontarse a ese año para dar con un momento en el que Inditex gustara más a las casas de análisis. El crecimiento de la textil no tiene fisuras para los expertos, que alaban su negocio 'online' y aconsejan comprar sus acciones, a las que ven en máximos.

Es la historia de crecimiento más creíble del mercado español. Ha multiplicado por 11 su valor desde que debutara en el parqué, allá por 2001, pero no vislumbra un techo. De cara a los próximos meses, el consenso de mercado que sigue su cotización ve a sus acciones batiendo los máximos históricos que registraron sobre los 34 euros en diciembre de 2015, lo que llevaría a la capitalización del grupo de Arteixo a volver a superar los 100.000 millones de euros. Concretamente, los analistas conceden a los títulos de la compañía que fundó Amancio Ortega un potencial alcista del 19 por ciento, hasta los 36,5 euros en los que fijan su precio objetivo.

Detrás de lo recorrido y lo que le queda por recorrer en bolsa está una estrategia de negocio -"diferente a la de sus competidores y con la que consigue detectar las últimas tendencias", según incide JP Morgan- que es capaz de sostener un sólido crecimiento y que, ahora, "tiene en la venta online" su principal sustento, reconoce el equipo de analistas de Citi. "El elemento diferenciador de la compañía líder en el sector textil es haber abrazado Internet", coincide Charles Allen, experto de Bloomberg, quien explica que, aunque es cierto que no se publican datos de las ventas online y "la apertura de tiendas continúa", lo hace "a un ritmo más lento y se centra en edificios emblemáticos". "Esta estrategia refuerza sus marcas, mientras crece en Internet", concluye.

¿Caro por PER?

Su historia de crecimiento no impide que sea el valor español que siempre parece caro, pero que, eso sí, consigue demostrar que nunca lo está. En las postrimerías de 2006, el grupo textil se compraba en bolsa a un PER de casi 22 veces, lo que le situaba entre las cinco compañías del índice que presentaban un multiplicador de beneficios más alto de cara al siguiente ejercicio. Desde entonces, sus acciones han subido en el parqué un 262 por ciento, mientras sus beneficios han crecido a ritmo de doble dígito. En todo este tiempo, la compañía no ha podido sacudirse el estigma de ser un valor que se compraba caro. También ahora.

Actualmente, cotiza a un PER de 26 veces, según los beneficios estimados por el consenso de mercado para el presente ejercicio fiscal, un 50 por ciento por encima del PER medio estimado para el conjunto del Ibex 35 y un 30 por ciento respecto a H&M, su principal competidor. Eso sí, los bancos de inversión esperan que las ganancias de Inditex crezcan un 44 por ciento hasta 2018, respecto a 2015. "Aunque cotiza a múltiplos elevados, el título nos gusta por las buenas perspectivas", reconocen desde Banco Sabadell.

Y lo cierto es que, para el consenso de mercado, las acciones del grupo que hoy dirige Pablo Isla merecen, de media, el mejor consejo de compra desde noviembre de 2008. Por ello, Inditex ha entrado recientemente en el Top 10 por fundamentales, la herramienta de Ecotrader que selecciona las mejores recomendaciones de la bolsa española.

PUBLICIDAD