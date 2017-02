Los clubes de fútbol ingresarán 3.327 millones esta temporada, un 9% más

La Liga marca récord de facturación por la venta de derechos a las 'teles'

Foto: Reuters.

Los clubes de fútbol ingresarán esta temporada hasta 3.327 millones de euros, casi un 9% más que en la temporada anterior, según las estimaciones presentadas este viernes por La Liga en un desayuno informativo en la sede de Madrid de Banco Santander. La facturación marca así un récord especialmente alentado por la recaudación de los derechos de televisión que estiman que crezcan un 23,7% hasta los 1.400 millones.

El resto de los ingresos proceden de la venta de entradas (769,7 millones); la comercialización (565,1 millones); los traspasos de jugadores (278,3 millones) y la publicidad (110.5 millones), mientras que calculan otros 203 millones bajo el epígrafe "otros ingresos". Del global que van a facturar los distintos clubes, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona aportarán 1.239 millones, un 38% del total.

Deuda financiera

Por otro lado, los clubes redujeron su deuda financiera neta durante la temporada 2015/2016 un 28,38%, hasta los 1.109,2 millones, mientras que la deuda con Hacienda también bajó un 24,45% hasta los 230 millones. El organismo deportivo estima, sin embargo, recortar aún más la cuantía a deber a la Agencia Tributaria y avanza que para esta temporada bajarán la deuda a 184 millones, con la previsión de situarla en 50 millones de euros en 2020. El presidente de La Liga, Javier Tebas, destacó que con estas cifras evidencian que ya se ha dejado de hablar de la deuda para hablar de planes. "Hay un saneamiento definitivo del fútbol español", aseguró.

Por su parte, el director general Corporativo de dicho organismo, Javier Gómez, remarcó que actualmente no hay ningún club embargado por Hacienda. Eso no resta a que aún haya en torno a "unos quince o dieciséis equipos", según Tebas, que están inmersos en el proceso de concurso de acreedores. "Deben cumplir el convenio y no pueden cambiar ni ejecutar su deuda, ya quisiéramos pagarla más rápido", aseveró el presidente de La Liga.

En lo que respecta a la capacidad de inversión, el organismo prevé que los clubes, excluyendo de la muestra a Real Madrid y Barcelona, logren en las cuatro próximas temporadas una inversión adicional por encima de los 250 millones de euros. "Vamos a ser líderes en solvencia económica en comparación con el resto de Ligas", remarcó Javier Gómez. De momento, los distintos clubes invertirán esta temporada en torno a los 12,3 millones de euros en sus estadios y ciudades deportivas. La cifra, sin embargo, llegará a los 119,3 millones en la próxima temporada. Finalmente, el gasto de personal se situó el año pasado en los 1.741,9 millones, un 35,32% superior al de 2013/2014.

Un acuerdo "muy rentable"

El director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander y vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, destacó la importancia que tiene para la entidad el patrocinio del fútbol. Cendoya, que no dio las cifras del contrato de patrocinio de La Liga, aseguró que la estrategia ha sido "muy rentable" y aportará entre tres y cinco veces el retorno de la inversión.

Cendoya aseguró que Banco Santander no tiene prisa en mostrar resultados en número de clientes y, antes, persigue ayudar al organismo en su crecimiento internacional. En este sentido, anunció que el próximo 9 de febrero se abrirá una primera oficina de LaLiga en México.

