Mirambell, decimoctavo en Igls, encadena su séptimo 'Top 20' en la Copa del Mundo

3/02/2017 - 17:20

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en decimoctava posición en la séptima cita de la Copa del Mundo de skeleton, celebrada este viernes en Igls (Austria), por lo que encadena su séptimo 'Top 20' consecutivo en el campeonato y afianza su decimocuarto puesto en la general.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El catalán, que suma 696 puntos en la Copa del Mundo, afrontaba una de las citas más duras del calendario. Al cansancio acumulado de las citas mundialistas más la Copa América se unía el 'calor' reinante (8ºC), una temperatura anormalmente alta y para la que el piloto español no disponía del material adecuado.

"Hemos salido con las cuchillas del campeonato de Europa, momento en que competimos sobre nieve y bajo cero... Con todo, en la salida me he pasado de largo corriendo y eso me ha frenado a la hora de subir al trineo. El pilotaje en el resto del circuito ha sido bueno y me ha permitido salvar la papeleta, aunque hemos acabado entrando por los pelos", subrayó Mirambell.

Mirambell, que ha detenido el crono en 53.41 con 119,70 km/h de punta, se anotaba el 18º mejor registro de los 30 competidores. En la segunda manga, ha cambiado los reglajes y ha arriesgado un poco más. "La salida ha sido más controlada y me ha permitido subir mejor al trineo. A nivel de pilotaje ha ido bien, salvo un pequeño toque en el Kreisel, pero he acabado muy contento con el tiempo", indicó.

Así, el barcelonés ha mejorado su registro respecto a la ronda inicial (53.11), señalando el decimoctavo registro final (1:46.52) y con la undécima mejor velocidad punta de los 20 competidores (120.69 km/h). Este resultado mantiene al español en el decimocuarto lugar del ranking y sigue camino del pleno de 'Top 20' en la Copa del Mundo.

Mirambell aterrizará este sábado en Barcelona (11.40 horas) para pasar unos días con su familia y celebrar su cumpleaños el próximo 17 de febrero. La próxima cita será el Campeonato del Mundo, previsto en Königssee (Alemania) el 24 de febrero.

