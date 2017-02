Lexmark gana el premio Color Printer/MFP Line of the Year de Buyers Lab

3/02/2017 - 12:10

Lexmark International, empresa líder en tecnología de impresión a nivel mundial, ha sido galardonada por la organización de pruebas e investigación Buyers Laboratory Inc. (BLI) con el premio Color Printer/MFP Line of the Year. Basándose en las pruebas de productos realizadas por el laboratorio en 2016, BLI reconoce a Lexmark por ofrecer la mejor y más completa línea de impresoras y equipos multifunción color en términos de excelente fiabilidad, uniformidad inmejorable en la impresión en color, diseño intuitivo y calidad excepcional.

Los últimos y más avanzados dispositivos color A4 de última generación de Lexmark incluyen las series de impresoras Lexmark CS700 y CS800, y las series de multifunción Lexmark CX700 y CX800. Estos productos ganaron cinco de los premios Summer Pick en 2016.

Los dispositivos láser color de Lexmark ofrecen la más alta capacidad de tóner en su clase y componentes de imagen de larga duración líderes en la industria, dando como resultado menos intervenciones del usuario y el mejor coste total de propiedad en color de Lexmark. Estos modelos, impulsados por un potente procesador de cuatro núcleos, cuentan con las más rápidas velocidades de impresión y copiado disponibles en sus respectivos segmentos A4.

La oferta estrella de Lexmark, la serie Lexmark CX860, ofrece los cartuchos de tóner de mayor rendimiento, la mayor capacidad de entrada/salida de papel y el soporte de papel más flexible de las impresoras multifunción láser color A4. La serie CX860 es tan avanzada que compite en funcionalidad con los productos A3, permitiendo a las empresas realizar la impresión en color internamente.

Con una interfaz de pantalla táctil similar a la de las tabletas y con un manejo flexible del papel, estos productos son tan fáciles de usar que se reduce la necesidad de recibir formación y permiten la futura integración en los procesos empresariales.

“Lexmark ofrece impresoras multifunción color A4 diseñadas para ajustarse a las necesidades de los usuarios empresariales”, señala Marlene Orr, BLI Director of Office Equipment Product Analysis. “Los dispositivos de color de Lexmark ofrecen la máxima disponibilidad, gracias a su alta fiabilidad y a sus consumibles de alto rendimiento, junto con un valor excepcional, gracias a su bajo coste de propiedad”, añade.

“Ganar el premio Color Printer/MFP Line of the Year de Buyers Lab valida nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes productos innovadores y soluciones que ayudan a impulsar sus negocios”, indica Allen Waugerman, vicepresidente senior senior y director general de tecnología de Lexmark. “La combinación de calidad, fiabilidad, velocidad y facilidad de uso con un coste bajo de propiedad, hace que nuestras impresoras y dispositivos multifunción color A4 de última generación ofrezcan los mejores resultados a nuestros clientes”, agrega.

Más información sobre el anuncio en la página de BuyersLab.com.

Sobre Lexmark

En los últimos 25 años, Lexmark International, Inc. ha proporcionado productos innovadores de impresión e imagen, así como soluciones de procesos de negocio y servicios a clientes en más de 170 países de todo el mundo. Cada uno de los 13.000 empleados de Lexmark está trabajando para hacer de cada cliente, un “cliente para toda la vida”, a través de una compañía líder en tecnología y una atención al cliente de primera clase. En 2015, Lexmark reportó ingresos por más de 3.500 millones de dólares.

