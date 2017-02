Nutricionistas aclaran que el panga tiene un valor nutricional muy pobre pero no hay ningún peligro de toxicidad

2/02/2017 - 13:06

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) asegura que el panga tiene un valor nutricional "muy pobre", mucho más bajo que el de otros pescados blancos, pero niega que sea perjudicial para la salud o que haya un posible riesgo de toxicidad por su consumo.

"No es el mejor pescado para consumir, pero por su bajo valor nutricional, no por otro motivo", ha asegurado a Europa Press el doctor Francisco Botella, miembro del Área de Nutrición de esta sociedad científica, que no obstante aclara que los controles que realiza la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) son "muy rigurosos" y hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo que ponga en duda consumo.

El consumo de este pescado está en entredicho por la contaminación de las aguas donde se cría, lo que ha llevado a Carrefour España a dejar de comercializarlo en sus establecimientos. Además, la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA) ha pedido que se prohíba "de forma urgente" en los comedores escolares.

Pese a ello, este experto de la SEEN niega que su consumo sea perjudicial y asegura que "tiene la misma cantidad de mercurio que un pescado de su tamaño".

Sin embargo, sí admite que su contenido en proteínas es muy bajo, de entre un 9 y 12 por ciento por cada 100 gramos de pescado, la mitad que otros pescados blancos como la merluza, que suele tener un 18 por ciento. "Todos los pescados tienen proteínas de alto valor biológico, el problema en este caso es la cantidad", según este experto.

Además, ha añadido, también tiene poca grasa y, dentro de la que tiene, la proporción es desfavorable. "Uno nunca tomaría pescado blanco por su contenido en ácidos grasos omega 3, porque todos tienen poco, en comparación con el pescado azul", ha señalado Botella.

Pese a ello, este experto entiende que haya consumidores que lo compren porque "tiene un precio más bajo y parece ser fácil de preparar y comer porque no tiene espinas, aunque también tiene fama de ser un poco soso". No obstante, concluye que "cómo profesional de la nutrición nunca lo recomienda".

