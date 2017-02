LA GSMA PRESENTA SUS NOVEDADES PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2017

1/02/2017 - 11:10

- Business Wire

La GSMA ha dado a conocer las novedades del Mobile World Congress de 2017, anunciando nuevos conferenciantes en las Keynotes así como nuevos programas y compañías participantes. El Mobile World Congress tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo de 2017 en Fira Gran Vía en Barcelona, con algunos eventos también en Fira Montjuïc.

“A menos de un mes del Mobile World Congress, el evento de este año va a ser uno de los

más variados y emocionantes hasta la fecha, desde el programa de conferencias hasta los

expositores o los programas para socios” ha afirmado Michael O’Hara, director de Marketing

de GSMA. “Durante los cuatro días del Congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de

escuchar a aquellos líderes que están impulsando la innovación en el mundo del móvil y

experimentar, en primera persona, los últimos desarrollos móviles. Estamos deseando dar

la bienvenida al mundo del móvil a Barcelona a finales de este mes.”

Anuncio de conferenciantes adicionales en las Keynotes:

La GSMA ha confirmado más de una docena de nuevos oradores principales para el programa de cuatro días de conferencias, que representan a compañías de todo el ecosistema móvil y sectores de la industria adyacentes, así como organizaciones gubernamentales, incluyendo:

Strive Masiyiwa, Fundador y Presidente Ejecutivo, Econet

Andrus Ansip, Vicepresidente del Mercado Único Digital, Comisión Europea

Alejandro Agag, CEO, Formula E Holdings Ltd.

Eric Xu (Xu Zhijun), Vicepresidente del Consejo de Administración, CEO de Huawei

Ted Livingston, Fundador y CEO, Kik Messenger

Mike Friese, Presidente y CEO, Liberty Global

Takeshi Idezawa, CEO y Presidente, Line Corporation

Paul Hainsworth, CEO, Open Garden

Stéphane Richard, CEO y Presidente Ejecutivo, Orange

Anthony Levandowski, Fundador y CEO, Otto

Alexey Moiseenkov, Fundador y CEO, Prisma Labs, Inc.

Denis Sverdlov, CEO, Roborace and Charge

H.E. Dr. Aisha Butti Bin Bishr, Director General, Smart Dubai

Masayoshi Son, Fundador, Presidente Ejecutivo y CEO, SoftBank

David Nabarro, Asesor Especial para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las ONU

Ajit Pai, Presidente Ejecutivo, Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU

João Barros, Fundador y CEO, Veniam

Para más información sobre las conferencias, incluyendo el programa de las Keynotes y la agenda completa, visite www.mobileworldcongress.com/conference/.

La exposición muestra a los innovadores y pioneros del sector

La exposición del Mobile World Congress continúa reuniendo a los principales actores de todo el ecosistema móvil, así como sectores de la industria adyacentes, como la automoción o la electrónica de consumo. Participará, por primera vez, BMW, que llevará una experiencia de conducción sin conductor al espacio de exposición exterior entre los halls 3 y 5. BMW se une a más de 2.200 empresas que exhibirán en el Mobile World Congress 2017, incluidas las principales marcas como AOL, Cisco Systems, Siemens, Ford, Google, Hewlett Packard Enterprise, HTC, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NEC, Nokia Solutions and Networks, Oracle, Orange, Peugeot, Philips Lighting , Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics, SAP, SEAT, Sony Mobile, Telefónica, Vodafone y ZTE, entre otros.

MMIX Summit – Nuevos medios digitales y entretenimiento dinámico

De nuevo en 2017, el MMIX Summit se celebrará el miércoles 1 de Marzo en el Teatro C del Hall 8.0, NEXTech, y explorará la demanda global de medios multi-pantalla y de entretenimiento, así como las innovaciones del mercado actual.

Además se presentarán en directo contenido interactivo y se darán a conocer plataformas disruptivas, estrategias, tecnologías y colaboraciones con sesiones dirigidas por líderes del sector del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento. Entre las compañías representadas en el programa se incluyen el patrocinador del MMIX Summit, Active Ticketing, así como All3Media, ATC Management, BT Sport, CCS Insight, EE, Eurosport/Discovery, Google, Jukin Media, Live Nation, Mubi, Telstra y YouTube, entre otros.

La fiesta MMIX vuelve al Mobile World Congress

La fiesta oficial MMIX se celebrará la noche del 28 de Febrero en el club Luz de Gas, en el centro de Barcelona. El evento contará con la actuación del grupo inglés indie del momento, Glass Animals. Las entradas para la fiesta estarán disponibles para todos los asistentes, aunque con aforo limitado. Los asistentes podrán solicitar su entrada en la web de MMIX Summit www.mobileworldcongress.com/events/mmix/ o por e-mail a mmix@mobileworldcongress.com.

MWC Tours: Sacar el máximo partido al Mobile World Congress

Tras el éxito de 2016, la GSMA ha anunciado la ampliación de los MWC Tours para este 2017: 5G y Network Functions Virtualisation (NFV); Connected World (IoT); Content and Media; Emerging Tech; IoT Security; Mobile Advertising y Apps; y Retail yDigital Commerce. Los tours se han diseñado para ayudar a los asistentes a visitar el congreso y poder identificar los expositores, actividades y programas que se adapten más a sus necesidades.

Los tours también se pueden personalizar para ejecutivos y representantes gubernamentales y estarán dirigidos por expertos de la industria como Award Solutions, Consumers in Motion, Duchamp Inc., Entertainment Intelligence, eStudio 34, ikomobi, International Policy Group, Mocentric, Richard Knowlton Associates Ltd., and TPN Retail. Para más información sobre el programa MWC Tours visite www.mobileworldcongress.com/events/mwc-tours/.

Nuevo programa para socios

La GSMA ha anunciado la incorporación de nuevas compañías en el Programa para Socios. A lo largo de los cuatro días de Mobile World Congress, Verizon organizará el Operator Marketplace así como conferencias, demostraciones de productos y soluciones que son tendencias en la industria del móvil. Un programa para descubrir de primera mano y aprender de los principales líderes como la innovación en plataformas, contenido y publicidad configura el futuro del sector a escala global.

El lunes 27 de Febrero, Olay ofrecerá un programa de medio día y el miércoles 1 de Marzo, Check Point Software Technologies Ltd., Flipkart y Neustar también presentarán programas de medio día. GameLab Mobile realizará un summit exclusivo para mostrar la convergencia del entretenimiento, la tecnología y los medios de comunicación. El summit tendrá lugar el jueves 2 de Marzo. La GSMA también ha anunciado que Amplitude se ha unido al listado de compañías participantes en las sesiones Power Hour del 2 de Marzo. Para más información sobre los programas para socios, visite www.mobileworldcongress.com/events/partner-programmes/.

SDGs in Action App Challenge

La GSMA también ha anunciado una nueva actualización de su app ‘SDGs in Action’, desarrollada conjuntamente con la ONU y Project Everyone para crear una mayor concienciación e implicación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, en sus siglas en inglés) de la ONU. Nuevas soluciones de realidad aumentada permitirán que los visitantes del Mobile World Congress puedan recopilar diferentes “objetivos SDG” en diferentes puntos e imágenes distribuidos a lo largo de Fira Gran Vía. Estos objetivos se pueden ir acumulando a lo largo de los días que dure el Mobile World Congress, con un final de recorrido que tiene lugar en el Hall 4 de la Innovation City de GSMA. Todos los días se repartirán premios en un sorteo entre los participantes que completen el reto de la app, anunciados al final de cada jornada. La app SDGs in Action se puede descargar tanto en IOS como en Android. Para participar en el reto y disfrutar de contenido exclusivo, visite www.sdgsinaction.com/.

Novedades en el Programa Women4Tech

La GSMA ha presentado novedades para el programa Women4Tech del Mobile World Congress. El listado de conferenciantes para el encuentro que tendrá lugar el 2 de marzo se amplía con los siguientes nombres:

Bob E. Sell, Group Chief Executive, Communications, Media and Technology, Accenture

Lucy Quist, Director General (CEO), Airtel Ghana

Christina Miller, ýPresidenta, Cartoon Network

Lorena Boix-Alonso, Jefe de Unidad, Converging Media and Content, DG CONNECT, European Commission

Fuencisla Clemares, Country Manager Google Spain y Portugal, Google

Arancha González, Director ejecutivo, International Trade Centre (ITC)

David Krupp, CEO, North America, Kinetic Worldwide (WPP)

Catherine Ladousse, Director de comunicación EMEA, Lenovo

Erica Lockheimer, Senior Director of Engineering Growth and Women in Tech, LinkedIn

Patricia Milligan, Senior Partner and Global Leader, Multinational Client Group, Mercer

Rimma Perelmuter, CEO, Mobile Ecosystem Forum (MEF) y Global Advisory Board Member, Women in Wireless (WiW)

Anand Ramesh, Head of Publisher Partnerships, Americas, Twitter / MoPub

Accenture es el patrocinador oficial del Women4Tech Summit y Syniverse, el patrocinador de GSMA Women4Tech Glomo Award, que se presentará durante el Summit.

La GSMA también ha anunciado que el W4T Hack_D_Gap Global Challenge de 4YFN, orientado a desarrollar soluciones innovadoras y productos y servicios que potencien la diversidad e igualdad de género en la industria tecnológica, ha recibido este año más de 60 inscritos de 16 países. El listado de finalistas incluye a Adalab (España); Blunder (España); Emerj (Israel); Fuelling (Holanda); TeamEQ (España); y Work Wide Women (Italia).

Los seis finalistas realizarán una demostración en directo ante el jurado y el público, y el ganador se anunciará el martes 28 de febrero a las 11:00 am, en 4YFN, en el Hall 8 del escenario Nestle, en Fira Montjuïc.

La GSMA también ha presentado Women4Tech Topic Tours, que tendrá lugar en Fira Gran Vía, y que incluye el ‘Emerging Technology Tour’ el lunes 27 de febrero a las 14:00, el ‘Consumer IoT Tour’ el martes 28 de febrero a las 14:00, y el ‘Women4Tech Experience Programme’ el 1 de marzo a las 14:00.

Para más información sobre el programa Women4Tech, incluyendo la agenda del Women4Tech Summit y el registro para Women4Tech Tours, por favor visite:

www.mobileworldcongress.com/events/women-for-tech/.

Youth Mobile Festival Barcelona – Fashion Tech Show ‘ECOcyborg’

Como parte del recién inaugurado Youth Mobile Festival (YoMo), la GSMA y Mobile World Capital Barcelona han anunciado un nuevo evento, el IED Barcelona Fashion Tech Show ‘ECOcyborg’, que mostrará el futuro de la moda. El evento está impulsado por Alexandra Murray-Leslie, directora creativa de la IED Barcelona Design, y Julia Weems, directora de la Fashion School. Durante cuatro días, una selección de wearables diseñados por estudiantes de la IED se presentará en un espectáculo en directo que tendrá lugar a las 11:30 y a las 12:30 diariamente en el YoMo Theatre de Fira Montjuïc.

YoMo Barcelona, que tendrá lugar entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2017 en Fira Montjuïc, nace para animar a los jóvenes a implicarse en una educación centrada en ciencia, tecnología, ingenierías, arte, diseño y matemáticas (STEAM). Para más información sobre YoMO, cómo registrarse o cómo participar en el evento, visite www.yomobcn.com.

4YFN – Lanzamiento de ‘4YFNetwork’ y Entrepreneurs Matchmaking App

4 Years From Now (4YFN) Barcelona 2017, el encuentro patrocinado por la Comisión Europea y centrado en promocionar la interacción entre participantes, este año presenta una nueva app llamada ‘4YFNetwork’. Esta app se utilizará para conectar a emprendedores con potenciales inversores y socios. Adicionalmente, las oportunidades de networking de este año incluirán eventos de networking sectoriales especializados para startups, emprendedores, inversores, empresas y potenciales clientes, todo dentro del área ‘Founders and Investors’, así como sesiones de pitching para startups, o sesiones de Industry Networking.

4YFN Barcelona 2017 incluirá más de 100 charlas a cargo de más de 270 líderes del sector, como Terry von Bibra, Global Manager EMEA de Alibaba; Fernando Fanton, CTO de Just Eat; Michael Spiegelman, Director de Product Innovation for Growth & Acquisition en Netflix; y Sir Martin Sorrell, CEO de WPP Group. También tendrán presencia en 4YFN inversores destacados como Tim Draper, fundador Draper Associates, o Dov Moran, uno de los inventores del USB y Managing Partner en Grove Ventures. Para más información, visite www.4yfn.com.

Conozca todas las novedades de Mobile World Congress 2017

Para más información sobre el Mobile World Congress 2017 como, por ejemplo, cómo participar, ser expositor o sponsor, visite www.mobileworldcongress.com. Para estar informado de las últimas novedades del Mobile World Congress, en Twitter puede usar el hashtag #MWC17, en LinkedIn puede visitar nuestra página en https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress o en Facebook, en https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Para más información sobre los canales de GSMA, visite www.mobileworldcongress.com/about/contact/social-media/.

El Mobile World Congress es la piedra angular de Mobile World Capital, que tendrá lugar en Barcelona hasta 2023. Mobile World Capital incluye programas y actividades a lo largo de todo el año, que benefician tanto a los habitantes de Barcelona, Cataluña y España, como a todo el sector mundial de telefonía. Para más información sobre Mobile World Capital, visite www.mobileworldcapital.com.

Acerca de la GSMA

La GSMA representa los intereses de operadoras de móviles de todo el mundo y une a casi 800 operadoras con más de 300 empresas en el más amplio ecosistema de la tecnología móvil, entre ellas, fabricantes de teléfonos móviles y dispositivos, empresas de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, además de organizaciones en sectores relacionados de la industria. La GSMA también organiza algunos de los eventos más importantes de la industria, como el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, el Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Shanghái y las conferencias de Mobile 360 Series.

Para más información, visite el sitio web corporativo en www.gsma.com. Siga a la GSMA en Twitter: @GSMA.

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170201005111/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD