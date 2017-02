Axway obtiene el reconocimiento de la guía de mercado de Gartner para plataformas de inteligencia operacional

1/02/2017 - 11:00

- Business Wire

Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), empresa catalizadora de transformaciones, ha anunciado hoy su inclusión como proveedor en la Guía de mercado para plataformas de inteligencia operacional de Gartner.1 Gartner define una plataforma de inteligencia operacional como un paquete de herramientas de software de ejecución y desarrollo que supervisan, crean alertas y apoyan la toma de decisiones interactiva mediante datos y análisis sobre las condiciones reales. Los resultados de las investigaciones apuntan a que la creciente demanda empresarial de conocimiento contextual en las operaciones diarias y la necesidad de detectar los cambios y reaccionar a ellos con mayor rapidez están animando a las empresas a usar cada vez más sistemas de inteligencia operativa.

Las organizaciones se ven abocadas a tomar decisiones cada vez más rápidas e inteligentes para mejorar la experiencia del cliente, una necesidad para la que resulta ideal la solución de inteligencia operacional y análisis de Axway Decision Insight. Esta herramienta aporta información detallada sobre lo que está sucediendo, identifica oportunidades y amenazas potenciales y evalúa los efectos de las decisiones para los clientes y para las obligaciones legales y comerciales. Las organizaciones pueden aprovechar estos valiosos datos internos e información externa proporcionada por proveedores, socios o desarrolladores para satisfacer las demandas del cliente y mantener la competitividad. Axway llama a estos sistemas integrados «customer experience networks».

Decision Insight aporta datos para otra solución de Axway, Analytics for Industries, que ofrece las mejores prácticas y paneles listos para usar adaptados a los diversos procesos empresariales de sectores específicos. La capacidad de los directivos y sus equipos de operaciones de tomar decisiones más ágiles y objetivas da a las organizaciones la posibilidad de optimizar rápidamente la calidad del servicio, la experiencia del cliente y el aumento de los ingresos de los nuevos servicios digitales

Según Gartner, «los programas de modernización de las estrategias de análisis e inteligencia empresarial están generalizando el uso de plataformas de inteligencia operacional ya que la necesidad de detectar los cambios y de reaccionar con mayor rapidez se ha convertido en una habilidad esencial para el negocio. Entre 2016 y 2019, el gasto en análisis en tiempo real crecerá tres veces más rápido que el gasto en análisis asíncronos».

«Dado el ingente volumen de información que se mueve hoy a través de los ecosistemas empresariales digitales, las organizaciones no solo necesitan herramientas de toma de decisiones interactivas, sino también un mayor acceso a los valiosos datos que están disponibles gracias a la red de experiencias del cliente. La información en tiempo real es la única herramienta que tienen las organizaciones para detectar rápidamente los riesgos y las oportunidades y emprender acciones decisivas —explica Jeanine Banks, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones y Productos Globales de Axway—. Ya sea para garantizar un pago crítico a un proveedor, para lograr que un nuevo artículo llegue al cliente que lo está esperando o para controlar activamente los programas de fidelización, los análisis en tiempo real y la inteligencia operativa abren el camino para que las organizaciones superen los enfoques omnicanal y aseguren el crecimiento empresarial, el cumplimiento de las normas y la seguridad».

Para obtener más información sobre la guía de mercado de Gartner para plataformas de inteligencia operacional, haga clic aquí.

Siga a @Axway: #APIFirst #Digital Business

Exención de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio nombrado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otra denominación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

Acerca de Axway

Axway (Euronext: AX.PA) es un catalizador para la transformación. Con Axway AMPLIFY ™, nuestra integración de datos habilitados para la nube y la plataforma de participación, siendo marcas líderes, se adapta y ajusta para satisfacer las expectativas del cliente en constante cambio. En nuestro enfoque unificado, API-first conecta los datos desde cualquier lugar, pone en marcha millones de aplicaciones y proporciona análisis en tiempo real para construir redes de experiencia del cliente. De la idea a la ejecución, ayudamos a hacer que el futuro sea posible para más de 11.000 organizaciones en 100 países. Para obtener más información Axway, visite www.axway.es

1 Gartner, Inc. Market Guide for Operations Intelligence Platforms [Guía de mercado para plataformas de inteligencia operativa]. W. Roy Schulte, Ehtisham Zaidi y Ankush Jain. 12 de diciembre de 2016.

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170131006483/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD