Tyco recibe la Certificación Ceprevén de protección contra incendios

31/01/2017 - 13:00

TycoIntegrated Fire & Security,empresa líder mundial en soluciones de seguridad y protección contra incendios ha recibido la calificación Ceprevén como instalador de Sistemas de Extinción automática por gas: Inertes y Químicos. Esta calificación es un sistema complementario de las exigencias oficiales que reconoce la calidad y eficacia de las instalaciones de seguridad contra incendio de las empresas.

Esta certificación corrobora que Tyco ha superado satisfactoriamente los controles externos establecidos por Ceprevén y confirma que respeta las Reglas del Comité Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el Procedimiento español complementario.

Ceprevén es una Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1975, que tiene por finalidad fomentar, en materia de Prevención, el intercambio de informaciones y experiencias con organismos, entidades y profesionales, así como contribuir al perfeccionamiento, instrucción y capacitación de todos los actores involucrados en la Prevención y Protección de Riesgos mediante la promoción de actividades de Formación, Comisiones de Trabajo y edición de publicaciones especializadas.

Tyco dispone de diversas soluciones de extinción de fuego por gas que satisfacen las diferentes necesidades de protección en cualquier tipo de entorno:

La serie INERGEN permite extinguir el fuego sin dañar el medioambiente, no es tóxico, y está hecho a base de gas natural (nitrógeno, argón y dióxido de carbono). Se ha utilizado de forma extensiva en todo el mundo como agente gaseoso de extinción de fuego durante más de 16 años, además de ser absolutamente seguro para las personas.

La serie SAPPHIRE está basada en los agentes químicos líquidos limpios de extinción de fuego 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid. En su estado inerte, es un líquido sin color que no conduce la electricidad ni tiene efecto alguno en productos de papel y no tiene consecuencias para el calentamiento global ni para la capa de ozono. Es una excelente solución para espacios como salas de motores o de almacenamiento de datos, laboratorios médicos e instalaciones de telecomunicaciones.

La serie ANSULEX –LpH no es tóxica, es totalmente inofensiva para la salud y deja un residuo que se puede eliminar fácilmente con un trapo húmedo.

Aquí puedes descargar el certificado Ceprevén de Tyco en alta calidad:https://axicom.box.com/s/u3bywncetb3mrsukd2rh1t53b6fgl95z

