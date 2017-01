A.M. Best Asigna Calificaciones a Santa Lucía S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros

A.M. Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” a Santa Lucía S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (Santa Lucía) (España), el holding operativo del grupo Santa Lucía. La perspectiva asignada a estas calificaciones es estable.

Las calificaciones de crédito de Santa Lucía reflejan su excelente capitalización ajustada al riesgo, sus buenos resultados operativos y su sólido perfil de negocio en el mercado español. En contraposición a estos factores, la compañía presenta; una cartera concentrada por línea de productos y localización geográfica, unos resultados técnicos en deterioro y riesgo de ejecución en su plan de expansión internacional.

Santa Lucía presenta una excelente capitalización ajustada al riesgo, cimentada en una holgada capacidad de generación de beneficios. El balance del grupo esta además protegido contra la ocurrencia de ciertas grandes pérdidas, debido a la existencia del Consorcio de Compensación de Seguros que cubre, con apoyo gubernamental, gran parte del coste de los siniestros producidos por catástrofes naturales. Debido a esta cobertura, la utilización del reaseguro por parte de Santa Lucía es limitada, a pesar de que la compañía mantiene exposición; a potenciales pérdidas catastróficas producidas por brotes pandémicos a través de su cartera de decesos y de vida, y a ciertos eventos climáticos no cubiertos por el Consorcio.

La fortaleza del balance de Santa Lucía está también soportada por un marco integrado de gestión de riesgos en proceso de evolución. Sin embargo, han sido encontradas ciertas deficiencias en la gestión de riesgos de la entidad, incluyendo la dependencia en sus elevados niveles de capitalización para financiar un mayor apetito hacia ciertos riesgos. En particular, la estrategia de inversión de Santa Lucía expone a la compañía a activos con un perfil de riesgo más elevado, lo cual incrementa la volatilidad de los niveles de capitalización ajustada al riesgo del grupo.

En línea con el resto del mercado español, la compañía ha aumentado sus reservas técnicas en ciertas carteras antiguas de decesos, debido los cambios regulatorios pertinentes que han afectado las políticas de reservas en estas carteras. Este incremento de provisiones continuará afectando a los niveles de rentabilidad del negocio de decesos. Además, debido al prolongado escenario de tipos de interés bajos, Santa Lucía ha aumentado las provisiones en sus carteras de vida.

Los resultados operativos de Santa Lucía son buenos pero se han deteriorado debido al decrecimiento de los rendimientos técnicos en las carteras de vida y no-vida. Este deterioro refleja el efecto del incremento de reservas y el impacto de las condiciones de mercado en ciertos productos. En concreto, los resultados técnicos de la cartera de vida fueron negativos en 2015, debido a un incremento en las provisiones de carteras con rendimientos garantizados. En cualquier caso, Santa Lucía ha producido un ratio combinado medio del 92.9% durante los últimos 5 años en su cartera de no-vida, que representa aproximadamente un 80% de las primas brutas facturadas de la entidad.

Santa Lucía tiene un perfil de negocio consolidado en España como proveedor de seguros personales. El negocio principal del grupo es el producto de decesos (que representó aproximadamente un 50% de las primas brutas facturadas en 2015), donde Santa Lucía goza de una posición de liderazgo gracias a su robusta imagen de marca, su buena reputación en el sector y su extensa red de distribución exclusiva. Otras líneas de negocio relevantes dentro de la cartera de Santa Lucía son los seguros multirriesgo y los seguros de vida, que en conjunto representan aproximadamente un 40% del volumen de primas facturadas. Adicionalmente, el grupo Santa Lucía continúa avanzando en el proceso de diversificación de su perfil de negocio, valiéndose de acuerdos exclusivos e iniciativas de expansión orgánica en otras líneas de negocio.

