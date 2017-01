Goirigolzarri: "La nueva ley hipotecaria será buena para dar seguridad jurídica al mercado"

Goiri: usted es muy inteligente pero no es "listo" y la "seguridad jurdídica" será la que , mientras no cambie este cabrón de mundo, quieran los Rockefellker - Rotchild etc. etc. y adláteres QUE SON LOS QUE MANEJAN LOS HILOS DEL MUNDO OCCIDENTAL Y PUNTO. Y no hay más. Y el que lo dude es corto de entenderderas o está en la pomada. Además ya sólo a nivel doméstico usted debe saber que Alfonso Guerra dijo que MONTESQUIEU había muerto.