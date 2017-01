El mercado global de carbono baja un 31%, hasta 34.000 millones de euros

La saturación de derechos de emisión hunde los precios de la tonelada del gas

Los mercados globales de carbono redujeron su valor un 31% durante 2016 en relación a 2015, hasta quedarse en 34.000 millones de euros, según los datos recopilados por Thomson Reuters. El volumen de toneladas de CO2 negociadas también disminuyó un 4%, hasta los 6.031 millones.

La tendencia negativa ha sido opuesta a la prevista por la citada agencia al inicio del ejercicio, en el que auguraba una escalada del valor económico del 25% -superando los 60.000 millones-, acompañada de un aumento del volumen del 10%.

Sin embargo, en todos los mercados, excepto el coreano -su valor aumentó un 464%, hasta los 62 millones- se ha registrado un exceso de Derechos de Emisión mayor que el previsto, lo que ha hundido sus precios. Además el volumen de gas negociado también ha mermado, en este caso porque la industria pesada ha reducido sus emisiones más de lo esperado -gracias a la mejora de la tecnología y al cierre de las plantas más viejas- y porque las renovables y el gas han ganado peso en la generación de electricidad en detrimento del carbón.

Europa marca la pauta

El valor del mercado de CO2 de la UE representó el 82% del total, aumentando su cuota desde el 77% de 2015 por la caída en la irrelevancia de los mercados derivados del Protocolo de Kioto -su cuota es inferior al 1% - y el desplome registrado en los mercados norteamericanos, tanto en valor como en volumen, que rayó el 50%.

En la UE el volumen del mercado subió un 3%, pero el precio de la tonelada bajó un 31% desde los 7,8 euros a los 5,3 euros. Cayó abruptamente ya en enero -los análisis señalan de especulación- y se mantuvo a esos niveles, tanto por las razones globales ya apuntadas como por la incertidumbre alrededor de la negociación política sobre el futuro del esquema de comercio, que aún no se ha despejado. También el Brexit y la salida del Reino Unido, firme defensor de un CO2 caro, influyó en que no se recuperaran los precios. Este 2017 debería despejarse el futuro del modelo con un endurecimiento que no será suficiente para que el precio se recupere a corto plazo.

Norteamérica pierde fuelle

Muchas de las subastas de derechos de los mercados norteamericanos, de ámbito estatal, se quedaron sin cubrir totalmente y arrojaron precios muy bajos, después de que alguno, como el de California, creciera a un ritmo de tres dígitos en 2015.

Fuera de EEUU, Canadá ha anunciado medidas de precio de carbono el año que viene para todos sus estados -Quebec ya comparte un mercado con California- y México pondrá en marcha un programa piloto que afectará a 100 empresas a mediados de este ejercicio.

