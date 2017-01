Los "condimentos fermentados coreanos" presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Rural de Corea del Sur y la Korean Food Foundation, reconocidos en "Madrid Fusión 2017"

30/01/2017 - 9:40

- Business Wire

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur (MAFRA en sus siglas en inglés) y la Korean Food Foundation (“KFF”) han participado en Madrid Fusión 2017 en Madrid, España, del 23 al 25 de enero, presentando los tradicionales condimentos fermentados coreanos como la pasta de soja y la salsa de soja al sector alimentario mundial.

KFF eligió el tema "La cocina coreana, combinación de vegetales frescos con condimentos fermentados" y presentó diversos platos coreanos que muestran lo sabores mejorados de los tradicionales condimentos fermentados, como la salsa y la pasta de soja. Numerosos expertos de todo el mundo consideran que estos platos son el futuro de la alimentación saludable.

MAFRA y la Korean Food Foundation, con su caseta de alimentos coreanos, han atraído durante tres días a un total de 4.000 visitantes, entre los que se incluyen expertos en el sector alimentario y famosos chefs. Se han organizado exhibiciones diarias para probar platos preparados con condimentos fermentados tradicionales; los platos se alteraron ligeramente para adaptarse más a los gustos de los visitantes extranjeros y aumentar su popularidad.

Este año, KFF ha presentado opciones alimentarias saludables de Corea, utilizando platos preparados con ingredientes alimentarios fermentados tradicionales coreanos y otros desconocidos y bajos en calorías, como el agar y algas marinas. Muchas figuras destacadas del sector han podido disfrutar de los diversos menús presentados cada uno de los días de la feria.

Los medios españoles que participaron en la feria, TVE y TELE CINCO informaron del valor de los alimentos fermentados, una popular tendencia que se está extendiendo a la cocina mundial. Elogiaron el excelente valor de la cocina coreana con varios platos fermentados que utilizan este tipo de condimentos, como la pasta de soja y la pasta de pimiento picante.

El último día, el Chef Jae Duk Jung realizó una demostración sobre cómo cocinar "Vegetales saludables y chips de algas" en el pabellón polivalente. El plato se preparó con vegetales tan habituales como las patatas, pero llamó la atención de los participantes por sus texturas y sabores únicos.

Para celebrar la participación de KFF este año en Madrid Fusión, el 24 de enero se celebró una clase de cocina para el público y los medios en el Centro Cultural Coreano de Madrid. La clase dio la oportunidad a los asistentes no solo de "visitar" la cocina coreana, sino de "experimentarla" completamente. José Gonzáles, uno de los participantes, comentaba: “Siempre me ha llamado la atención la cocina coreana, pero nunca imaginé que la iba a cocinar yo mismo. Esta clase me hecho darme cuenta de que el proceso de cocinado de los alimentos coreanos no es tan complicado cuando se trata de mantener los sabores originales de cada ingrediente. ¡Ahora quiero intentar cocinar platos coreanos en casa!"

"Muchas personas en todo el mundo están escogiendo los alimentos fermentados", afirma Sook Ja Yoon, presidenta de KFF. "Hemos concluido el evento con éxito ya que nos hemos centrado en presentar los condimentos fermentados tradicionales y originales coreanos". Y enfatiza que "Madrid Fusión será el inicio de nuestras iniciativas para registrar los condimentos tradicionales de Corea como Patrimonio mundial de la UNESCO". Y finalmente concluye afirmando que "como la fundación de la cocina coreana para los españoles, nuestra clase de cocina presentará muestras oportunidades para que la gente nos visite, descubra y experimente la verdadera cocina coreana. Esperamos concienciar y motivar alas personas para que compren ingredientes de la cocina coreana".

Fotos y galería multimedia disponibles en: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51499994&lang=es

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD