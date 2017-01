Torre Europa ultima alquilar 10.000 metros cuadrados de oficinas

Infinorsa ha invertido 20 millones para transformar el rascacielos

Torre Europa, en Madrid.

Con vistas privilegiadas al Santiago Bernabéu, Torre Europa ha pasado los últimos 30 años luciendo la misma imagen en el Paseo de la Castellana de Madrid. Ahora, este rascacielos de 121 metros de altura, cambia de cara y renueva también su interior, convirtiéndose en el primer edificio de oficinas inteligente y conectado de España.

Infinorsa, propietario mayoritario de esta torre, destinará 20 millones de euros para transformar su joya inmobiliaria, ubicada en pleno corazón financiero de la Capital, en uno de los edificios más avanzados de Europa. Para ello, el grupo patrimonialista ha instalado el sistema de iluminación de oficina Philips Power over Ethernet (PoE), que permite a los empleados personalizar su espacio de trabajo a través de un aplicación instalada en su teléfono móvil.

Este es el sistema de iluminación más novedoso que existe actualmente en el mercado y únicamente está operativo en otro edificio europeo, la sede de Deloitte en Ámsterdam, The Edge.

"Las luminarias del sistema de Philips están basadas en tecnología leed con un consumo tan bajo (de 28 vatios) que no hace falta conectarlas a la red eléctrica como cualquier luminaria que funciona a 220 voltios", explica Javier Alcolea, EU marketing manager de Philips Lighting Iberia. Debido a eso las luminarias pueden estar conectadas, a través del cable Ethernet, a la red informática del edificio. En cada una de ellas se instalan sensores de temperatura, movimiento, presencia, luminosidad e infrarrojos, de forma que el sistema es capaz de recoger, almacenar y compartir estos datos anónimos.

Gracias a toda esta información, el gestor del edificio puede anular la limpieza de una sala que no haya sido utilizada en todo el día, o calefactar una estancia con antelación si hay programada una reunión. Con este sistema, las comunes disputas por el aire acondicionado en la oficina pasarán a la historia, ya que cada uno de los empleados podrá acomodar la temperatura de su puesto de trabajo, así como la iluminación, "siempre dentro de unos parámetros lógicos".

El inquilino también podrá hacer uso de este Big Data sobre su oficina y ver qué espacios son más transitados y si hay zonas desaprovechadas. "Las posibilidades son infinitas y dependerán de la utilidad que cada empresa quiera darle a este sistema", indica Alcolea, que asegura que los ahorros en la factura de la luz pueden alcanzar el 70%.

Incremento en las rentas

El sistema está prácticamente instalado ya en 14 plantas de las 32 que tiene el edificio y que han sido equipadas con 5.400 luminarias conectadas, cubriendo 19.600 metros cuadrados de oficinas. "Nuestra intención es rehabilitar también las plantas ocupadas cuando haya una rotación o lleguemos a un tipo de acuerdo con los arrendatarios", explica Fernando Ferrero, director de Operaciones de Infinorsa.

La patrimonialista ha instalado además un sistema en los tornos de acceso al edificio y del parking, que avisa al ascensor de la llegada de un empleado y puede conectarse con el de Philips para ir preparando las condiciones de su puesto de trabajo. Todas estas mejoras impactan en las rentas de este inmueble prime, que está siendo comercializado por JLL, y donde el precio por metro cuadrado se mueve entre los 28 euros y 33 euros, dependiendo de la planta y el espacio contratado.

"Entre las rentas que se firmaron hace un año y las que estamos firmando ahora se ha producido un incremento superior al 40%", asegura Ferrero. "¿Cuánto de este incremento se debe a la rehabilitación y qué parte viene por la propia evolución positiva del mercado?, no se sabe. Pero lo cierto es que si no hubiéramos hecho la reforma, no estaríamos firmando a esas rentas o directamente no firmaríamos".

Por el momento, AOL, empresa de servicios de Internet, es la única nueva inquilina que se ha anunciado para el rascacielos, sin embargo, Ferrero asegura que están "en proceso de firmar, en el transcurso del próximo mes, alrededor de 10.000 metros cuadrados". El espacio se repartirá entre varias compañías, que "ven clara la oportunidad de mudarse a este inmueble tan icónico" dentro de Madrid y en la zona de Azca.

