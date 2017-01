Pablo Iglesias aboga por "nacionalizar" las empresas eléctricas españolas

Al 1 y al 2



En Francia las eléctricas están nacionalizadas porque es un sector estratégico y no de una empresa privada que lo que hace es ganar dinero a costa de los consumidores. Por otra parte normal, las empresas están para ganar dinero.



Lo mismo ha pasado en casi todos los municipios con el agua que las han vendido a empresas privadas y se está pagando a precio de oro. Y si la sanidad no se moviliza en Madrid no queda ni un hospital público, convierten a la sanidad en otro negocio.



Por eso, siempre, lo que nos pasa nos lo ganamos a pulso nosotros mismos.