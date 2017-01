Fomento insta a las aerolíneas a bajar los precios tras ajustar las tasas de Aena

El DORA incluye un recorte del 2,2% anual y 2.646 millones en inversiones

Las compañías defienden que la medida estimulará la oferta

El Ministerio de Fomento espera que la bajada de las tasas aeroportuarias del 2,2% anual hasta 2021 se traduzca en una rebaja de los billetes por parte de las aerolíneas. Avalancha de turistas: Aena recibirá 250 millones de pasajeros en 2021. El jefe de la cartera, Iñigo de la Serna, ha asegurado que en las próximas semanas se reunirá con las principales aerolíneas que operan en España para animarlas a "actuar en consecuencia" con el ajuste tarifario aprobado en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y que bajen los precios para animar más la llegada de turistas.

En este punto, ministro de Fomento ha asegurado que no puede influir en la toma de decisiones de las compañías aéreas pero que espera colaboración por su parte después del gesto. Y es que, una pequeña parte de las tasas aeroportuarias tiene un reflejo directo en los billetes que compran los usuarios y otra va contra la cuenta de resultados de la compañía por lo que, si a las aerolíneas les va a salir más barato operar los vuelos, en consecuencia deberían bajar lo que cobran por cada trayecto.

A lo largo del año que el Ejecutivo ha tardado en aprobar el DORA para los próximos años, las aerolíneas han defendido que una recorte de las tasas que cobra Aena de hasta el 2,59% "estimularía la oferta y la demanda" lo que facilitará el incremento de la demanda y, por extensión, una rebaja de los precios de los billetes. "Lo que hace que los precios de los pasajes suban es la interacción de la oferta y la demanda y cuanto más bajas sean las tasas, más facilidad habrá para que aumente la competencia", aseguran fuentes del sector aéreo consultadas por este diario.

Y es que, según defienden, las tasas aeroportuarias suponen el 15% de los gastos totales de una aerolínea de red y el 25% de una compañía aérea del punto a punto o low cost (Aena asegura que es el 6%), lo que implica que cualquier rebaja en las mismas animará a las firmas a poner más capacidad en el mercado español, según defienden. "Con la caída del petróleo, la oferta ha subido tanto que los ingresos unitarios de todas las aerolíneas han caído, con una rebaja en las tasas será lo mismo", dicen. En este punto, los ingresos unitarios de todas las aerolíneas europeas cotizadas ha caído más de un 8% a lo largo de 2016 por la guerra de precios desatada ante el aumento de la oferta de asientos animado por el petróleo barato. Así, durante este año el tráfico de pasajeros ha crecido un 11% a los 230 millones y el ministerio de Fomento espera que crezca otro 8,7 por ciento en cinco años hasta los 250 millones, una estimación que se puede considerar consevadora dado el aumento de la capacidad en 2017 (3,5 millones de asientos más en el periodo de invierno) y los cálculos de los analistas.

Por su parte, un análisis del Banco Sabadell apunta que una bajada de las tasas no se notará directamente en los precios de los billetes y que no es una variable determinante para el cliente. "El principal argumento para la bajada de tarifas está en el efecto que genera en el precio del billete y la sensibilidad del viajero final a este elemento. Por nuestra parte, no estamos especialmente de acuerdo con dicho argumento (un +1% de tarifas implica 0,1% del precio del billete) ya que dudamos de la sensibilidad real del viajero a +0,1 euros/billete en la elección de un destino vacacional, máxime cuando el gasto medio de un turista extranjero en España está en los 1.000 euros/turista por lo que dichas subidas tendrían un efecto del 0,02% de su coste vacacional total", apunta el informe de la entidad bancaria.

Las aerolíneas aplauden el DORA

Por su parte, la asociación de aerolínea ACETA se ha mostrado muy satisfecha con la reducción de las tarifas aeroportuarias para el próxima quinquenio ya que "contribuirá a estimular la oferta y la demanda, incentivará el tráfico aéreo, la actividad de los aeropuertos y, en definitiva, beneficiará al consumidor final". En esta línea, la asociación que agrupa a las aerolínea españolas ha apuntado a que Aena contriburá con este medida a al crecimiento del tráfico aéreo y a la competitividad y sostenibilidad del sector, aunque se ha apuntado que el gestor dejará de ingresar 850 millones de euros en su negocio regulado por esta bajada.

"Las aerolíneas llevan años tomando medidas de reducción de costes, mejora de la productividad, renovación de flota con aparatos más eficientes, entre otras, para competir en un sector en plena transformación, lo que se ha traducido en tarifas cada vez más bajas para los clientes en los últimos años y en un crecimiento del tráfico aéreo y del turismo", concluye ACETA.

Inversión y control

El DORA, aprobado con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, incluye la inversión de unos 2.646 millones de euros en la mejora de las infraestructuras y la imposición de una serie de criterios de calidad, puntualidad y servicio que la red de aeropuertos de Aena tendrá que cumplir a rajatabla bajo la atenta mirada del ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Aviación Civil.

De los 2.646 millones, 2.185 se destinarán a mejorar las infraestructuras y elevar la capacidad de la red de los 334 a 337 millones de pasajeros. En 2017 se invertirán 451 millones, más del doble que en 2016 y por encima de lo previsto por Aena. Entre las 20 obras estratégicas que estarán bajo el control del Gobierno, destaca las mejoras del área terminal de Palma de Mallorca, a la ampliación de la T-4S en Barajas, remodelaciones en El Prat, Tenerife Sur, Ibiza, Almería o Bilbao.

