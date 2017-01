Prologis anuncia resultados del cuarto trimestre y del año 2016 en Europa

Prologis, Inc., líder global en inmuebles logísticos, anuncia hoy los resultados del cuarto trimestre y del año 2016 en Europa.

Rendimiento operativo

Prologis Europa ha cerrado el cuarto trimestre de 2016 con un 96,7% de ocupación, un aumento en 90 puntos básicos a lo largo del año.

La compañía ha firmado nuevos contratos de arrendamiento por un total de 718.200 metros cuadrados en el cuarto trimestre, y 3,5 millones de metros cuadrados a lo largo de todo el año 2016, lo que significa un aumento del 54% del volumen firmado en 2015.

En cuanto a volumen de propiedades y proyectos en desarrollo o gestión, Prologis cierra 2016 con un total de 17 millones de metros cuadrados de activos logísticos en Europa, sobre una base de propiedad total o mediante vehículos de co-inversión.

“2016 ha sido nuestro año más fuerte de actividad comercial, lo que ha contribuido a nuestra mayor ocupación en Europa”, ha comentado Ben Bannatyne, Presidente de Prologis Europa. “A pesar de la situación política, los clientes siguen trabajando a largo plazo y la sensación sigue siendo positiva. Esto ha impulsado una demanda generalizada de inmuebles logísticos”.

“Con nuestro sólido y cada vez más atractivo rendimiento operativo, anticipamos otro período de crecimiento fuerte en 2017”, añade Bannatyne.

Los mercados en los que los clientes han mostrado un mayor interés en el cuarto trimestre han sido:

En el norte de Europa: Reino Unido, Alemania y Países Bajos

En el sur de Europa: Lyon, Le Havre, Valencia y Barcelona

En el centro y este de Europa: Praga, Budapest y Bratislava

Las nuevas actividades de alquiler más destacadas en el cuarto trimestre han sido:Â

34.300 metros cuadrados para Yusen Logistics en Midlands del Este (Reino Unido)

32.500 metros cuadrados para Sainsbury’s en Northampton (Reino Unido)

Inicio de proyectos

La oferta de edificios de distribución de Clase-A sigue siendo bajo en todos los mercados europeos. En el cuarto trimestre de 2016, Prologis Europa inició 13 proyectos en España, República Checa, Alemania, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia. Con un total de 309.000 metros cuadrados, el 65% del espacio de desarrollo fue construido a medida y el 35% de forma especulativa.

Entre los proyectos iniciados se incluyen:

56.000 metros cuadrados de desarrollo a medida con Tesco cerca de Bratislava (Eslovaquia)

24.000 metros cuadrados de desarrollo a medida para Action en Prologis Park Moissy 2 (Francia)

14.000 metros cuadrados de desarrollo a medida para Dwell en Milton Keynes (Reino Unido)

ACERCA DE PROLOGIS

Prologis, Inc, es el líder global del sector inmobiliario. A fecha de 31 de diciembre de 2016, Prologis había realizado inversiones, sobre base consolidada o a través de joint ventures no consolidados, en propiedades y proyectos de desarrollo por un total de aproximadamente 676 millones de pies cuadrados (63 millones de metros cuadrados) en 20 países. La empresa arrienda modernas instalaciones de distribución a una base de aproximadamente 5.200 clientes correspondientes a dos principales categorías: business to business y retail/online. Â

