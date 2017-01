Tyco gana la resolución del litigio sobre la infracción de patentes en Alemania

25/01/2017 - 15:20

Tyco, empresa líder mundial en soluciones de seguridad y rendimiento para el retail, ha anunciado que el Tribunal de Dusseldorf ha fallado a favor de Tyco Fire & Security GmbH (TFSG) para evitar la importación y distribución en Alemania de ciertas etiquetas de proteción electrónica de atículos (EAS) con tecnología acustomágnética (AM) de las empresas distribuidoras Century Retail Europe B.V. (Century Europe) y ReTec Wandlitz GmbH (ReTec) en relación con la patente europea No. 0.922.274.

Las resoluciones judiciales en contra de Century Europe y ReTec están relacionadas con sus etiquetas antihurto AM diseñadas para evitar el robo en las tiendas minoristas al activar una alarma en el momento en que pasan por los sistemas de vigilancia electrónica de artículos con tecnología AM de la marca Sensormatic(R) de Tyco; dichas resoluciones les impiden distribuir e importar sus etiquetas , por no ser originales de Sensormatic.Ambos demandados, Century Europe y ReTec, han aceptado las resoluciones judiciales preliminares como resoluciones finales y obligatorias, teniendo el mismo efecto que un fallo final.

La patente europea No. 0.922.274 está en vigor en Argentina, Australia, Brasil, Reino Unido, Francia, China y Japón. En Foshan, China, Tyco ha interpuesto una demanda en contra de Ningbo Signatronic Technologies por la fabricación y venta de algunas etiquetas. Esta demanda está actualmente pendiente de un fallo del tribunal. Adicionalmente a la patente arriba mencionada Sensormatic tiene un amplio portfolio de patentes registradas y protegidas a nivel mundial.

Bjoern Petersen, presidente de Tyco Retail Solutions

"Tyco protege de manera activa los derechos de propiedad intelectual y a su marca líder, Sensormatic. Las etiquetas AM Sensormatic son una parte integral de los sistemas antihurto Sensormatic, en el que los minoristas confían desde hace medio siglo. Para asegurar la disuasión eficaz del robo en tienda es necesario utilizar etiquetas antihurto de calidad contrastada, al igual que para asegurar una desactivación apropiada en el punto de venta y poder ofrecer una buena experiencia de compra a los consumidores honestos. Las etiquetas AM Sensormatic, junto a nuestros sistemas de detección y desactivación, han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo, por lo que el uso de etiquetas que no sean de la marca Sensormatic puede afectar al comportamiento de nuestros productos y a la imagen de fiabilidad con la que se relaciona a nuestra marca".

Tyco es considerada pionera en la industria de los sistemas antihurto gracias a su marca Sensormatic, y continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para fomentar la innovación. Más de cinco mil millones de productos son protegidos de manera eficaz por las etiquetas AM Sensormatic cada año. Tyco también ofrece un gran portafolio de productos de sistemas de seguridad y rendimiento en tienda, permitiendo a los comerciantes administrar mejor sus inventarios, la actividad de compra y sus instalaciones.

###



Acerca de Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions es un proveedor líder de soluciones integradas de rendimiento y seguridad en el sector minorista, hoy implementadas en más del 80 por ciento de las principales 200 tiendas minoristas en el mundo. Los clientes varían de tiendas individuales tipo boutique a empresas minoristas globales. Tyco Retail Solutions, opera en más de 70 países en todo el mundo y ofrece a los minoristas visibilidad en tiempo real de su inventario y activos para mejorar las operaciones, optimizar la rentabilidad y crear experiencias memorables para el comprador.

El portafolio de Tyco Retail Solutions para los minoristas se vende directamente a través de los segmentos de negocios Tyco y socios autorizados en todo el mundo. Para más información, por favor visite,TycoRetailSolutions.com o síganos en, LinkedIn, Twitter y nuestro canal YouTube.

Acerca de Tyco Integrated Fire and SecurityÂ

Tyco Integrated Fire and Security, parte de Johson Controls, diseña, instala y mantiene sistemas contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos para clientes residenciales, empresariales y gubernamentales. La cartera de Tyco Integrated Fire and Security incluye alarmas antiintrusión, videovigilancia, control de accesos, protección electrónica de artículos, identificación por radiofrecuencia, detección de incendios, soluciones integradas y supervisión. Las soluciones de Tyco Integrated Fire and Security se utilizan para ayudar a proteger a las personas, los bienes y la propiedad. Para más información visita www.tyco.es, consulta nuestro blog blogseguridad.es  y síguenos en Twitter: http://twitter.com/TycoSeguridad.

PUBLICIDAD