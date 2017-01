Presidente de Ascri: "El impuesto de sociedades es un crédito al Estado gratis, pero cuesta un dineral"

Para el 3



Como siempre, los mismos despotricando, no tengo nada contra las empresas porque crean riqueza y puestos de trabajo y obtienen buenos beneficios, pero también he de hablar de los salarios dignos pues yo lo he tenido y de jornadas laborales completas porqué también las he tenido,



Igualmente he pagado, todos los meses el IRPF, a cuenta de un resultado a final de año, que no sabemos cuál va a ser, pues no tiene en cuenta si tengo hipoteca y otras deducciones, al final me devuelven un dinero, sin intereses claro, y ya que estamos cerca de la declaración de la renta acuérdate de mirar cuantos miles de millones devuelven, sin intereses.



Por último no milito en ningún partido, tengo mi vida solucionada, he trabajado toda mi vida y a plena satisfacción de mi empresa y mío con buen salario y no tengo odio pues respeto a todos, incluso a ti. Es verdad que estás más preparado que yo, pero soy más sensible con las injusticias.



Con todos mis respetos a tu comentario. Un fuerte saludo