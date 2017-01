Castlelake lanza Aedas, un nuevo gigante residencial que promoverá 1.000 viviendas este año

Cuenta con una cartera de suelo de 1.350 millones de metros cuadrados

David Martínez liderará la promotora que arrancará con 14 promociones

La compañía camina de la mano de Merlin, que actuará como su asesor

David Martínez Montero, director General de Aedas

El fondo americano Castlelake lanza una nueva promotora residencial, Aedas, que competirá en la liga de las grandes, donde se mueven Neinor Homes, de Lone Star, o Dospuntos, de Värde.

David Martínez, un histórico del sector, será el encargado de dirigir este nuevo gigante, que ya cuenta con 1.350 millones de metros cuadrados de suelo en España, con capacidad para levantar más de 12.000 viviendas, y que prevé iniciar la construcción de 1.000 viviendas a lo largo de este año. "No queremos ser la mayor promotora, queremos ser la mejor", explica el directivo que camina de la mano de otro de los grandes actores del sector, Merlin Properties. La socimi ha participado activamente en el proceso de creación de esta nueva promotora, y ahora que arranca su actividad, seguirán ligados en el camino, ya que Merlin actuará como asesor de Aedas.

Las cifras que maneja la nueva promotora pueden recordar a tiempos pasados, sin embargo la estrategia que seguirá la compañía hace desaparecer esos fantasmas. Martínez deja claro que la nueva promotora escribirá su historia despacio y con buena letra. Precisamente por eso, han decidido arrancar su trayectoria con 14 promociones, que irán destinadas a rentas medias y medias altas, que están repartidas por la geografía española. "Iremos avanzando nuestra actividad a medida que la demanda nos lo pida", indica. Además, la estrategia que siguen en la compra de suelo les marca su propio límite. "El suelo será siempre nuestra materia prima, nunca lo vamos a utilizar como producto final, y compraremos solo con precios que consideramos sanos y que en ningún caso pueden suponer más del 35 por ciento del coste final de la vivienda".

La comercialización de las 14 promociones se iniciará entre los meses de marzo y abril para que, de forma simultánea, se puedan arrancar las obras a lo largo de este año, de modo que estén terminadas y entregadas a finales de 2018 o principios del 2019. En el desarrollo de estas viviendas Aedas invertirá alrededor de 200 millones, ya que los suelos están adquiridos, sin deuda, desde hace varios años.

Concretamente, fue en 2013 cuando Castlelake inició un proceso de búsqueda de terrenos al ver el potencial de recuperación que tenía el mercado residencial en España. Lo hizo en un momento en el que no existía la misma competencia que ahora y eso le ha permitido "analizar activo por activo", sin prisa. "Si hay presión por ser los más grandes o por comprar rápido es más fácil caer en un error", asegura el directivo.

El grupo nace con una estructura financiera saneada. Con una cartera de terrenos valoradas en unos 1.000 millones de euros y con apenas un 3 por ciento de deuda. "A medida que vayamos comercializando promociones iremos lanzando nuevas al mercado y también reponiendo suelo", explica el directivo, que asegura que por ahora "no tienen ninguna limitación de capital a la hora de comprar".

La estrategia de la compañía pasa por seguir adquiriendo terreno en los puntos de España donde han detectado que existe una demanda solvente y a largo plazo. Así centra su actividad en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia y Baleares.

El grupo, que cuenta con una plantilla de 45 personas, de las que siete proceden de la antigua Vallehermoso, ha diseñado su estructura con una sede central en Madrid y cinco direcciones territoriales que seleccionan los suelos uno a uno y que diseñan proyectos para la clase media, "que no ha desaparecido con la crisis". "El 75 por ciento de la cartera irá destinada a primera vivienda en núcleos urbanos y el 25 por ciento restante se desarrollará en costa con viviendas de uso principal", indica el directivo.

La promotora quiere dejar claro que su negocio es puramente inmobiliario, "somos un poco diferente en cuanto al resto de los players que hay en el mercado", explica Martínez. Así, destaca que ?somos una promotora exclusivamente residencial, no gestionamos NPL, no vendemos pisos, no gestionamos préstamos ni recobros, ni prestamos servicios para terceros, ni hacemos promociones delegadas para otros?.

David Martínez inició su carrera en Ferrovial y a lo largo de su trayectoria ha liderado importantes proyectos urbanísticos en Madrid, como el desarrollo de las Cuatro Torres, al norte de la Capital, la Operación Chamartín y la Junta de compensación de Valdebebas

