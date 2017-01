Juan Rosell (CEOE): "Habrá que ver si es realmente posible tener una renta mínima con el déficit de España"

“que antes de tomar una decisión sobre la implantación de esta renta mínima se tiene ver "cómo se hace, cuánto cuesta, para qué y durante cuánto tiempo".



Estoy totalmente de acuerdo, no solo para este caso, también para los contratos públicos a las empresas, para evitar sorpresas, adjudicaciones a dedo sobre costes, rescates (con dinero de todos), etc. etc. etc……



Claro, que a lo mejor no le guste que le apliquen sus medidas