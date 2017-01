Canal cierra todas las áreas deportivas en Chamberí por orden judicial

@CARLOS ¿Esperpéntica obra? Estoy de acuerdo en que en primera instancia no debería haberse construido por la ilegalidad que cometió en su momento la Sra. Aguirre (algo más que censurable), pero creo que un recinto de esas características es más que necesario en una ciudad como Madrid, si lo quitan al menos que lo trasladen a otra zona (sobran parques públicos que solo se llenan de jóvenes practicando el botellón en el mejor de los casos y faltan recintos que fomenten el deporte urbano). Y sinceramente, la idea del campo prácticas de golf en zonas urbanas me parece muy acertada que puede ver en ciudades como Nueva York, y ha resultado que su uso ha sido mucho mayor del que a algunos les hubiera gustado.



Pero ya sabemos que aquí en España somos muy progres de fachada pero muy cerraditos de mente cuando no giran las cosas en torno a nuestro ombligo ("haters")



Ya que está ahí y ha pasado la friolera de 10 años hasta que la justicia ha decidido actuar, podrían dejarlo como está en vez de despilfarrar más dinero en demolerlo y acondicionar una nueva zona verde por un capricho de unos pocos vecinos.



Si quieren zona verde tienen el magnífico parque natural de la Dehesa de la Villa a tiro de piedra, en vez dar por saco al resto de deportistas (no me refiero solo a los usuarios del golf, hablo del fútbol y del padel, incluyendo las escuelas para los más pequeños y de los puestos de trabajo que se van a perder) que seguro superan enormemente en número a los 4 vecinos que hayan provocado esto.



Así que espero que reconsidere usted calificarlo de "esperpento", porque al margen de las irregularidades de los terrenos y demás temas administrativos que no le discuto (aunque después de 10 años que lleva ahí, a mi juicio el debate ya no tiene sentido con esa argumentación), ha demostrado ser una gran idea y creo que lo suyo sería montarlo en otra zona de la ciudad que tenga un vecindario que sepa valorarlo.