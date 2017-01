Caja de Ingenieros Gestión acelera la captación de nuevos partícipes

Su objetivo de captar más inversores institucionales y particulares

Ampliará plantilla y lanzará nuevos productos, como un fondo medioambiental

Caja de Ingenieros cumple medio siglo en 2017. La cooperativa de crédito presidida por Joan Cavallé tiene por delante doce meses de celebración, pero ya lleva uno ensayando. En diciembre, su gestora de activos, Caja de Ingenieros Gestión, cumplió quince años, por lo que el motivo de celebración es doble.

El director general de esta última, Xavier Fàbregas, explica que la firma, tras consolidar su marca en este periodo, y con unos activos bajo gestión de cerca de 590 millones de euros, su objetivo ahora es captar partícipes institucionales y particulares sin que necesariamente tengan que ser socios de la cooperativa.

"El 99 por ciento de nuestros partícipes son socios de Caja de Ingenieros", revela Fàbregas. "Pero en la medida en que empezamos a consolidar tamaño y reconocimiento, vamos a ser más ambiciosos, porque verdaderamente pensamos que contamos con estrategias capaces de ser receptoras de flujos de inversión institucionales", añade.

Uno de los objetivos más inmediatos para dar este salto es ampliar el número de fondos con un patrimonio por encima de los 100 millones de euros. Ahora mismo, esta cifra solamente la batiría Fonengin ISR, su fondo más antiguo y emblemático y que refleja completamente la marca de la casa de la gestora, que, desde su nacimiento, se ha inclinado hacia la inversión socialmente responsable. "Este fondo es más antiguo incluso que la gestora, ya que lo lanzamos en 1992 y nosotros nacimos en 2001", señala Fàbregas.

El Fonengin es un fondo de renta fija mixta internacional, que selecciona activos emitidos por emisores socialmente responsables. Morningstar, una firma especializada en poner nota a los productos de inversión colectiva, le otorga una calificación de tres estrellas en lo que se refiere a su rendimiento y otra de cinco, la más alta posible, en cuanto a sostenibilidad.

El modelo de inversión socialmente responsable que aplica el Fonengin, no se queda únicamente dentro de él. Actualmente, de los once fondos de gestión activa de Caja de Ingenieros, siete de ellos cuentan con un rating de sostenibilidad de Morningstar; una calificación en la que cada vez se fijan más inversores. Los ahorradores nórdicos, americanos e incluso algunos fondos soberanos, están desechando las inversiones en activos -acciones o bonos- de emisores que no cumplan con objetivos de responsabilidad social; y esta tendencia está obligando a muchas compañías a publicar información sobre este tipo de actividades. "Como la demanda de este estilo de gestión, en la que somos especialistas, nosotros tenemos una importante oportunidad de crecimiento", apunta Xavier Fàbregas.

Además de Fonengin, Caja de Ingenieros Gestión está trabajando en que su fondo Premier, de renta fija internacional, supere la barrera de los 100 millones de patrimonio y entre así en el radar de los grandes inversores. "Los institucionales tienden a ser conservadores, por lo que este fondo, que es de renta fija, pero muy flexible, es un buen producto para ellos", afirma Fàbrega. Para que gane tamaño, Premier ha absorbido el patrimonio de uno de los fondos garantizados de la gestora, que ha vencido, y espera también integrar algún otro cuando finalice su garantía.

El otro camino para crecer es ampliar la gama de fondos, dando un paso adelante en su especialización en inversión socialmente responsable. Así el grupo está estudiando dar vida a un fondo relacionado con el cambio climático. "Nos gustaría que fuera un producto mixto, pero con un objetivo de inversión global", adelanta el director general de la gestora. Este producto incorporaría activos, cuyos emisores, bajo la filosofía de los Acuerdos de París incidieran, entre otras cosas, en objetivos de eficiencia energética.

Productos 'boutique' al alcance de todos

Además de abrirse hacia el inversor institucional, Caja de Ingenieros Gestión también se ha puesto en marcha para captar en los próximos años ahorradores particulares que no tengan que ser necesariamente socios de la cooperativa. "Nuestros fondos de gestión activa son contratables en Allfunds y en Inversis, por lo que están a disposición de todos aquellos que los quieran suscribir y que utilicen dichas plataformas", señala.

Para impulsar su comercialización, la gestora también estudia integrarlos en la futura plataforma de fondos en la que trabaja Bolsas y Mercados Españoles (BME) y que se encuentra en fase de pruebas desde el pasado mes de noviembre. "Lo estamos estudiando porque para las gestoras independientes como la nuestra es una vía de salida muy interesante. Ofrecemos mucha calidad en fondos y sicav, con un equipo muy bueno, pero que no cuenta con un canal de distribución suficientemente maduro y operativo", opina Fàbregas.

La otra área de negocio a explotar son los planes de pensiones, aunque en este caso no existe todavía la posibilidad de que se puedan contratar libremente. "Estamos valorando integrar los planes en las plataformas, pero por el momento solo son contratables por los socios. Es evidente que tenemos buenas estrategias y que los productos de previsión social, tal como está la hucha de las pensiones, van a ganar importancia", añade. Caja de Ingenieros gestiona un plan de pensiones de renta fija mixta, el P.P. de los Ingenieros que tiene la mayor nota posible de Morningstar, que es de cinco estrellas. Por ahora sólo lo pueden contratar los socios.

La experiencia de la crisis

Tanto Caja de Ingenieros, como su gestora de fondos, han tenido la oportunidad de testear su modelo de negocio durante la crisis. Desde la perspectiva de los mercados y las finanzas, los últimos quince años han sido especialmente convulsos, ya que la sucesión de crisis han tenido como epicentro a la banca. Para Xavier Fàbregas, una de las claves de que el grupo haya salido reforzado a lo largo de estos ejercicios complicados, en los que han desaparecido numerosas entidades ha sido "la fideliddad de nuestros socios", señala.

Los usuarios de Caja de Ingenieros, que al igual que cualquier otra entidad financiera están protegidos por el fondo de garantía de depósitos, cuando se convierten en clientes aportan una cuota. "Existen dos modalidades: puedes ser usuario y socio. La aportación de los segundos se integra en el capital de la cooperativa", señala Xavier Fàbregas.

Respecto a la gestora, para su director general una de las claves de su resistencia durante la crisis ha sido su modelo de gestión. "Mantenemos una visión de largo plazo, siempre hemos ofrecido a nuestros clientes la oportunidad de diversificar fuera del mercado español, hemos cuidado al equipo de gestión y tratamos de huir de aventuras", concreta Fàbregas.

El equipo es importante para Caja de Ingenieros, que cuenta con un grupo de profesionales al frente de su gama de fondos que fusiona a licenciados en Administración de Empresas y Economía y a matemáticos. Un grupo profesional que la gestora está dispuesta a reforzar para afrontar con éxito sus próximos quince años. "Tenemos el convencimiento de que en el futuro vamos a dotar de recursos y abogar por la gestión activa porque tenemos claro cuáles son las oportunidades de inversión, ya que vemos un claro nicho de mercado en el tema medioambiental", adelanta Xavier Fàbregas.

