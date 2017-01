CHARLES KANE SE INCORPORA A LA JUNTA DIRECTIVA DE OCTO TELEMATICS

23/01/2017 - 13:05

Octo Telematics, el mayor proveedor mundial de servicios telemáticos, ha anunciado hoy que Charles Kane ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración. Kane ocupará el cargo de Presidente del Comité de Auditoría de Octo Telematics.

Kane cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología, en el que ha desarrollado su trabajo como Director Financiero de RSA Security, Aspen Technology, Informix Software y Ardent Software. También ha sido Presidente y Director General de Corechange. A lo largo de su carrera, Kane ha apoyado la evolución de las compañías de software a través del asesoramiento y la ejecución de estrategias corporativas y M&A (Fusiones y Adquisiciones). Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Real Page; Carbonite y Progress Software Corp. Kane también ha trabajado en los consejos de Netezza (vendida a IBM), Applix (vendida a IBM), Borland (vendida a Micro Focus) y Demandware (vendida a Salesforce).

Fabio Sbianchi, director ejecutivo de Octo Telematics, señala: "Los años de experiencia de Charles en asesoramiento a empresas de tecnología tendrán un valor inestimable para Octo, mientras buscamos construir nuestro crecimiento internacional y nuestro éxito como socio telemático preferido de innumerables aseguradores y OEMs".

Comentando su nombramiento, Kane ha destacado que "Octo es una empresa dinámica, a la vanguardia de la telemática para la industria de seguros”. “Unirse a una empresa en su ascenso es muy emocionante y espero aprovechar mi experiencia de otras plataformas SAAS para proporcionar una estructura adicional y de supervisión para el negocio".

Además de su experiencia corporativa, Charles Kane ha servido como presidente en One Laptop Per Child (OLPC), una organización sin ánimo de lucro fundada en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que proporciona computación y acceso a Internet para estudiantes en el mundo en desarrollo. También ha trabajado como profesor adjunto de Finanzas Internacionales en la Sloan Graduate School of Management del MIT.

Sobre Octo Telematics

Octo es el proveedor global número 1 de telemática y soluciones de análisis de datos para la industria de seguros de automóviles. Fundada en 2002, es una de las compañías pioneras de la industria de seguros telemáticos.

Hoy, Octo es la mayor y más experimentada compañía de seguros telemáticos del mundo, transformando el seguro de automóviles a través del análisis de los hábitos de conducción, de los datos de los viajes realizados y del contexto en el que se desarrollan para más de 60 aseguradoras partners. Octo tiene más de 4.8 millones de usuarios conectados y la mayor base de datos telemáticos del mundo, con más de 146 mil millones de datos de conducción recogidos y 379.000 accidentes y eventos de seguros analizados (datos a 31 diciembre 2016).

Octo aplica algoritmos propios a su base de datos líder en el mercado para ofrecer una nueva y poderosa visión sobre el riesgo de los conductores, proporcionando soluciones que benefician tanto a las compañías de seguros como a sus clientes. La compañía tiene su sede en Londres, con oficinas en Boston, Roma, Stuttgart, Madrid y San Paolo. http://www.octotelematics.com/  Â

