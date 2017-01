Heineken confirma su interés en adquirir la filial brasileña de Kirin por 815 millones de euros

La cervecera holandesa Heineken ha confirmado este viernes su interés en adquirir la filial brasileña de Kirin después de que la prensa nipona especulase con una posible transacción que rondaría los 100.000 millones de yenes (815 millones de euros).

En un comunicado, Heineken ha indicado que se encuentra en un proceso de negociaciones con la cervecera japonesa Kirin en relación con la adquisición potencial de Brasil Kirin Holdings, propietario de marcas de cerveza como Glacial o Schin, entre otras.

No obstante, Heineken no otorga detalles financieros sobre la posible adquisición y detalla que las negociaciones están "en curso", por lo que no puede certificar que se vaya a alcanzar un acuerdo definitivo.

En este sentido, el diario económico nipón Nikkei había publicado que la firma holandesa podría pagar cerca de 100.000 millones de yenes para hacerse con la filial brasileña de Kirin a lo largo de 2017.

