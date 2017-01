La antología de paisajes "Equation of Time" de Peter Lik, galardonada en los American Graphic Design Awards de 2016

20/01/2017 - 14:00

LIK USA ha anunciado que la impresionante colección de asombrosos paisajes de Peter Lik, “Equation of Time,” ha sido elegido ganador en los American Graphic Design Awards de 2016 entregados por Graphic Design USA. Los American Graphic Design Awards, que este año han contado con más de 10.000 candidaturas de todo el mundo, reconocen las nuevas obras de arte destacadas de cualquier categoría, incluidas las áreas gráficas relacionadas con la impresión, envases, puntos de venta y gráficos interactivos y animados.“Equation of Time” fue elegido vencedor en las categorías de diseño gráfico y diseño de interiores.

Durante el año de su lanzamiento, el volumen de 528 páginas que representa más de 30 años del trabajo del artista fotógrafo, ha recibido más de 17 prestigiosos premios. Estos premios incluyen altas distinciones en la categoría de Arte y Diseño fotográfico interior en la 13ª edición anual de los Best Book Awards, así como premios al mejor libro de arte, mejor diseño interior y mejor libro fotográfico en la edición de 2016 de los International Book Awards. Una lista completa de premios 2016 está disponible aquí.

“Es un honor y es muy gratificante ser reconocido por algunos de las marcas más emblemáticas del mundo, así como por los grandes nombres en publicidad, como Simon & Schuster, HarperCollins y National Geographic”, afirma Peter Lik. “Damos las gracias a Graphic Design USA por incluir sus premios en este año mágico”.

Disponible como edición limitada o abierta, “Equation of Time”, es una colección de fotografías de clase mundial que muestra los puntos de vista más excepcionales de Peter Lik de todo el mundo. Reducido desde más de un millón de imágenes, este libro de 48 kilogramos y con medidas de 30,25 x 22,25 x 6,25 pulgadas, es una galería virtual en sí misma. El precio de la edición abierta de “Equation of Time” es de $2.950,00. Para más información, consulte el micrositio de “Equation of Time”.

Acerca de Peter Lik

Peter Lik comienza a capturar las maravillas de la naturaleza siendo un muchacho joven en su Australia natal y nunca se ha detenido desde entonces. En 1984, Lik emigró a EE. UU. y descubrió su pasión por la fotografía panorámica. Uno de los proyectos más notables de Lik, Spirit of América, es una exploración del paisaje en 50 estados de los desiertos peligrosos, picos de montaña etéreos, exuberantes campos y paisajes urbanos relucientes. El amor de Peter Lik por Estados Unidos y sus paisajes lo llevó a convertirse en un ciudadano nacionalizado en 2013. Con los años, la carrera de Lik se ha marcado con el premio que gana como maestro fotógrafo, tanto del Instituto Australiano de Fotografía Profesional (AIPP) y de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América (PPA) y Master Photographers International (MPIO). También ha sido galardonado con becas del Instituto Británico de Fotógrafos Profesionales (BIPP) y de la Royal Photographic Society (RPS). En 2011, Peter destacó en la cultura actual predominante por protagonizar la serie de televisión producida por la NBC, From the Edge with Peter Lik. Con 13 galerías de todo Estados Unidos, Peter Lik cuenta con presidentes y celebridades entre sus coleccionistas. Las obras maestras de Lik, Ghost e Inner Peace se han incluido en una exposición de la mejor fotografía de la naturaleza en el Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural en Washington DC. En 2015, Peter fue galardonado en Imaging USA de la PPA con el premio por su carrera profesional, convirtiéndose en solo el treceavo galardonado de la historia en recibir este premio.

