García-Page luchará contra el almacén nuclear de Castilla-La Mancha

El Gobierno le tiende la mano para negociar una solución política

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha dicho que el Gobierno regional peleará "con todas sus fuerzas" para que no se construya el "basurero nuclear", en alusión al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, planificado en la localidad de Villar de Cañas.

En declaraciones a los medios, De la Cruz ha explicado que la decisión del pasado miércoles del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la ampliación del espacio protegido de la Laguna del Hito para vetar la construcción del ATC "solamente anula el inicio del procedimiento".

Aún así, ha dicho, "existen otra serie de escollos para que se pueda construir ese cementerio nuclear, ese basurero nuclear, pues el Supremo no ha entrado a determinar la idoneidad de los terrenos y por supuesto que el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas está anulado, porque no cumple las instancias al casco urbano y porque no tiene dotación de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana".

En cambio, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que la negociación con el Gobierno autonómico, o el visto bueno definitivo de los jueces, sirva para desbloquear la construcción del ATC. El ministro se felicitó de la decisión del Supremo y dijo que refleja que la Junta castellano manchega "se equivocó" al plantear la cuestión medioambiental, puesto que los jueces han dicho que esto debe supeditarse al interés más general.

