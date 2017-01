Iberia amplía su pacto con Renfe para vender billetes conjuntos a 14 ciudades

Refuerza con AVE su red de corto radio para llenar vuelos internacionales

La guerra por dominar el mercado doméstico, sobre todo el corredor entre Madrid y Barcelona, en un contexto de bajos precios y alta oferta no ha sido óbice para que Renfe e Iberia ahonden en su alianza para trasladar pasajeros.

Las empresas, que hace más de un año pusieron a la venta un billete combinado AVE-avión en cinco ciudades españolas (Málaga, Sevilla, Zaragoza, Córdoba y Valladolid), han decidido ampliar su pacto para vender billetes con código compartido en nueve poblaciones más, por lo que a partir de este mes esperan conectar 14 localidades por tren con más de 80 destinos internacionales de Iberia.

Con este nuevo acuerdo, la aerolínea de bandera busca reforzar su red de corto para llenar sus rutas de largo de radio, tal y como hace con Air Nostrum desde Valencia o con Iberia Express desde Mallorca y otros destinos de la Península. No en vano, la filial de bajo coste es la única compañía que realiza vuelos de punto a punto y de alimentación de rutas.

A diferencia del primer acuerdo, Renfe e Iberia han elegido para esta ampliación del servicio urbes que estén cerca de Madrid y que no tengan aeropuerto o que no esté plenamente operativo, por lo que los nuevos destinos se repartirán entre Castilla y León y Castilla-La Mancha. Fuentes conocedoras del acuerdo explican que "la puerta está abierta" a unir nuevos destinos, pero que en ningún caso se pondrá a la venta un billete combinado de avión y tren de alta velocidad entre la capital de España y la Ciudad Condal. "Barcelona es estratégica para Iberia e IAG y se está convirtiendo en un hub en sí mismo, por lo que el acuerdo con Renfe no incluirá ese destino", aseguran estas mismas fuentes. En esta ocasión ha quedado excluido el Levante, donde Iberia tiene un acuerdo de código compartido con Air Nostrum.

En un momento en el que el combustible está barato y la oferta de asientos se ha disparado (las aerolíneas operan todos sus aviones) no tiene sentido para Iberia añadir competencia directa en ciudades que tienen aeropuertos y con los que realiza las conexiones vía avión.

En este punto, fuentes conocedoras del acuerdo aseguran que en Sevilla y Málaga, donde ya está operativo el billete conjunto, Iberia ha aumentado las frecuencias. Así, en los dos últimos años la aerolínea de bandera, su filial de bajo coste y Air Nostrum han disparado el número de pasajeros transportados en las rutas nacionales (ver gráfico), una situación que ha llevado al avión a arrebatar al AVE, que ha crecido el 4,8 por ciento, el liderazgo en el mercado doméstico.

Los billetes únicos se pueden comprar en las webs de Iberia o Renfe y permiten combinar en código compartido los trayectos de tren y avión y el billete de cercanías.

La aerolínea más puntual

El billete único también protege al pasajero de los retrasos que puedan sufrir tanto el AVE como el avión, un hecho que últimamente no se está dando en Iberia, ya que ha sido nombrada la aerolínea más puntual del mundo por Flight Stats, que monitoriza 90.000 vuelos al día. El presidente de la firma, Luis Gallego, ha asegurado que el éxito es gracias a sus trabajadores.

