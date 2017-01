Botín lamenta el 'Brexit' pero muestra el compromiso de Santander con Reino Unido

"España no es un país de toros y siesta y pone en valor el trabajo"

Apuesta por impulsar la Unión Bancaria para una Europa "más fuerte"

La presidenta de Banco Santander Ana Botín ha lamentado este jueves la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea, pero ha mostrado el compromiso de la entidad que preside con el país, donde tiene 40 millones de clientes y cerca de 80.000 empleados.

"Lamento que se haya tomado esta decisión", ha señalado Botín durante su intervención en el Foro de Davos, donde ha confesado que el día en que se decidió sobre el futuro del país fue "aciago" para ella. "Reino Unido es sumamente importante para nosotros", ha añadido.

No obstante, ha indicado que el hecho de que el país haya decidido abandonar la Unión Europea no significa que no se pueda "colaborar y cooperar", tal y como ha dicho la primera ministra británica, Theresa May.

Botín ha insistido en que es "necesario" que este proceso de salida de la UE "salga lo mejor posible", dado que hay lazos entre Reino Unido y otros países. "Es necesario tener un periodo de aplicación que pueda satisfacer a personas y a pymes", ha indicado.

"Los españoles trabajan denodadamente"

Durante su intervención, la presidenta de Santander ha defendido la capacidad de trabajo de los españoles, desmontando el mito de que en España solo hay playa, toros y siesta.

"Sé que el Sur de Europa goza de esta imagen de que nos pasamos el día en la playa, vamos a los toros o hacemos largas siestas, pero no es cierto. He visitado las ciudades españolas. Llevo ocho años de nuevo en España y me consta que la gente trabaja denodadamente", ha recalcado.

Además, la ejecutiva ha mencionado que en España existen 18,5 millones de personas que trabajan, por lo que considera que "se ha hecho mucho" en el país, aunque cree que todavía queda camino por recorrer. "Hay que ser optimista e intentar hacerlo mejor", ha agregado.

En este marco, ha apuntado que cada país es especialista en desarrollar una determinada tarea, por lo que ha abogado por crear un marco que ayude a potenciar esas cualidades.

Botín entiende que en los últimos años España ha avanzado "enormemente", a pesar de que ha reconocido que no le gusta ver al país en la parte inferior de la lista del informe de riqueza sobre la inclusión. "Lo importante es que aparecemos en la lista de economías desarrolladas. Hace 25 años habríamos estado en la lista de economías en desarrollo", ha dicho.

La Unión Europea, un éxito

Desde su punto de vista, la creación de Europa, en general, ha sido un éxito y se ha mostrado convencida de que su modelo es el idóneo para conseguir un crecimiento incluyente. No obstante, ha precisado que aún hay margen de mejora, citando, por ejemplo, la necesidad de tener una visión común.

En este contexto, ha apostado por impulsar la Unión Bancaria, dado que entiende que Europa no se puede permitir otra crisis sin una unión "más fuerte".

