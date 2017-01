Red Hat rompe barreras en la adopción de contenedores con la última versión de Openshift Container Platform

19/01/2017 - 12:50

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), El proveedor líder mundial de soluciones de open source empresarial, ha anunciado la disponibilidad de Red Hat OpenShift Container Platform 3.4, la última versión de su plataforma de aplicación de contenedores. Red Hat ayuda a organizaciones como Discovery Health y Pioneer a adoptar nuevas tecnologías como los contenedores Linux, que pueden ofrecer aplicaciones y servicios de negocios innovadores sin sacrificar las inversiones en TI realizadas anteriormente. Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 proporciona una plataforma para la innovación, al tiempo que responde a las cargas de trabajo críticas actuales, proporcionando almacenamiento dinámico para aplicaciones nativas cloud y capacidades multi-tenant que pueden soportar múltiples aplicaciones, equipos y procesos de implementación en la cloud híbrida.

Como contribuidor principal a los proyectos docker y Kubernetes, la última versión de la plataforma de aplicación de contenedores de Red Hat ofrece una versión empresarial de Kubernetes 1.4 y del runtime de contenedor docker. Esto ayuda a los clientes a lanzar más rápido nuevos servicios con el respaldo de una plataforma empresarial estable y más segura, impulsada por la última versión de Red Hat Enterprise Linux, la plataforma Linux líder en el mundo.

Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 integra las estructuras, procesos y servicios que permiten la entrega de aplicaciones empresariales críticas. Desde aplicaciones tradicionales y legadas hasta cargas de trabajo cloud-native y contenedores. Las nuevas funciones incluyen:

· Almacenamiento de contenedores next-level con soporte para la provisión de almacenamiento dinámico, permitiendo varios tipos de almacenamiento y exposición multinivel mediante etiquetas de calidad en Kubernetes. El almacenamiento nativo de contenedores habilitado por Red Hat Gluster Storage, permite ahora el aprovisionamiento dinámico y el despliegue de botones para mejorar la experiencia del usuario ejecutando aplicaciones stateful y stateless en Red Hat OpenShift Container Platform. Esto facilita el consumo y la provisión del almacenamiento de aplicaciones para los desarrolladores. Con Red Hat Gluster Storage, los clientes de OpenShift obtienen una solución de almacenamiento de alta disponibilidad y escalabilidad definida por software que funciona en entornos locales y en entornos de cloud pública, siendo más rentable que los servicios de almacenamiento tradicionales basados ​​en hardware o cloud.

· Multi-tenancy mejorado a través de una gestión más simplificada de proyectos en un solo clúster, una característica impulsada por los namespaces Kubernetes, Varios equipos de desarrolladores, aplicaciones y entornos de ciclo de vida pueden ejecutar recursos completamente aislados y compartidos en un único clúster Kubernetes en OpenShift Container Platform. Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 agrega la capacidad de buscar proyectos y sus detalles, administrar su pertenencia y mucho más a través de una consola web más ágil, facilitando a los usuarios trabajar con múltiples proyectos entre equipos dispersos. Estas capacidades multi-tenancy permiten a las organizaciones de TI proporcionar a los equipos de desarrollo de aplicaciones su propio entorno cloud para crear e implementar aplicaciones internas u orientadas al cliente utilizando procesos DevOps aislados.

· Nuevas arquitecturas cloud híbridas de referencia para ejecutar Red Hat OpenShift Container Platform en OpenStack, VMware, Servicios Web de Amazon (AWS), Google Cloud Engine y Microsoft Azure. Estas guías ayudan al usuario a desplegar un entorno de producción estable y tolerante a fallos que utiliza la potencia de la plataforma de contenedores OpenShift de Red Hat en clouds públicas y privadas, máquinas virtuales y bare metal.

Kubernetes 1.4 forma la columna vertebral de Red Hat OpenShift Container Platform 3.4, mantenida por la comunidad de proyectos open source Kubernetes. Kubernetes 1.4 ofrece soporte alfa para para la federación de clusters de APIs, una característica que permite múltiples clusters federados en un entorno híbrido, una capacidad que Red Hat considera clave para permitir implementaciones hibridas en la empresa. Al igual que todas las soluciones de contenedores Linux de Red Hat, la última versión de OpenShift proporciona las innovaciones de la comunidad como características reforzadas para su uso en producción.

Más allá del software, Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 también está respaldado por el galardonado soporte global de Red Hat, ayudando a las empresas a aprovechar la innovación ofrecida por Kubernetes.

Soporte de contenedores Linux a través de la cloud híbrida

La cartera de contenedores de Red Hat amplía la oferta de cloud privada y completa la oferta de cloud pública, soportando aplicaciones tradicionales y nativas de la cloud y diferentes aspectos del proceso de desarrollo de aplicaciones en una solución que puede abarcar múltiples infraestructuras, permitiendo containers-as-a-service. Esto incluye los entornos locales, de laboratorio y de producción que se ejecutan en el centro de datos o en la cloud pública, administrados por clientes o por Red Hat. Además, Red Hat también ofrece una suite de herramientas de contenedor sin coste para desarrolladores, incluyendo una oferta localizada de la plataforma de contenedores Red Hat OpenShift, a través de Red Hat Container Developer Kit. Las soluciones optimizadas para contenedores de Red Hat contienen un almacenamiento ampliado, servicios de aplicaciones y tecnologías de gestión, además de estas herramientas de desarrollo sin coste.

Disponibilidad

Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 está disponible a través del Portal del Cliente de Red Hat. Red Hat Cloud Suite también contará con la última actualización de la plataforma de aplicación de contenedores como una oferta preintegrada junto a Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization y Red Hat CloudForms.

Citas de apoyo

Ashesh Badani, vicepresidente y General Manager OpenShift de Red Hat:

"Si bien los contenedores Linux representan un futuro innovador para las aplicaciones empresariales, las aplicaciones tradicionales y las aplicaciones heredadas siguen siendo elementales para el negocio moderno. Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 puede satisfacer las necesidades de las aplicaciones existentes al mismo tiempo que proporciona las herramientas y servicios para impulsar la creación e implementación de aplicaciones de cloud nativa. La última versión de nuestra plataforma insignia de aplicación de contenedores va más allá de la simple creación e implementación de aplicaciones, respondiendo a las crecientes necesidades de almacenamiento tanto de aplicaciones stateful como stateless en la cloud híbrida, permitiendo la coexistencia de cargas de trabajo modernas y futuras en una única plataforma para empresas”.

