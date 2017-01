Carmena gasta hasta 600.000 euros para que los ciudadanos elijan la Plaza España pero ignora sus respuestas

Dreamstime

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, va a destinar entre 100.000 y 600.000 euros para preguntar a los ciudadanos madrileños cómo quieren que sea la nueva Plaza España. El lunes se inició la campaña de consulta ciudadana mediante el envío de papeletas de votación, de modo que todos los mayores de 16 años empadronados en la capital puedan participar en elección del proyecto de reforma de esta céntrica plaza. Hacienda tumba el Plan Económico Financiero de Carmena por considerar que no cumple con el techo de gasto.

Sin embargo, los 7.600 ciudadanos que participaron en la primera ronda de consulta se toparán con la sorpresa de que sus dos opciones más votadas no se encuentra entre los diseños finalistas. Según explica El País, fue un jurado técnico, formado por representantes del Consistorio y por miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, los que tomaron la decisión final.

Concretamente, los madrileños eligieron los proyectos Pradera Urbana con 903 votos y The Fool On The Hill con 784 votaciones. En su lugar, el jurado técnico ha seleccionado como finalistas a Welcome mother Nature, good by Mr. Ford, que logró 401 votos y Un paseo por la cornisa, que recibió 170 votos.

PUBLICIDAD