El Gobierno y el PSOE llegan a un acuerdo para la devolución de las cláusulas suelo

Yo soy votante del PP y lo seguire siendo si me gustan lo que hacen, pero os dare un consejo, el dinero que os deban (yo no tengo hipoteca y no me deben nada), el dinero que os deban os lo cobrais en EFECTIVO, NO DEJEIS QUE LOS BANCOS os vendan productos basura, porque os van a volver a robar,



EFECTIVO O SINO AL JUZGADO y no os fieis ni siquiera de mi partido, hacerlo via judicial si hace falta.



un saludo hermanos.