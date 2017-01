Hacienda desmiente a los bares: las tabaqueras no financian a la patronal de los estancos

Los hosteleros llevarán a la patronal del sector ante Anticorrupción

El Comisionado del Mercado de Tabacos, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de la supervisión del sector, ha dado la razón a los estancos en la batalla abierta con los bares. La Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR) había denunciado a la Unión de Estanqueros, la mayor patronal de las expendedurías, por estar financiándose supuestamente con dinero de las tabaqueras.

El presidente de la AEPVR, Daniel López Cañizares, recordaba en un escrito remitido al Comisionado que la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos prohíbe de forma tajante cualquier pago por parte de los fabricantes a las expendedurías "que pretenda influir en su obligada neutralidad", algo que, según dice, podría estar ocurriendo. La Unión de Estanqueros es la accionista única de la empresa Gestora de Servicios para Estancos, que edita la revista Mundo Estanco y que se financia con publicidad de la industria.

El Comisionado del Mercado de Tabacos no aprecia, sin embargo, irregularidad alguna y, en su escrito de contestación a los bares, su presidente, Juan Luis Nieto, rechaza la apertura de un expediente. Aunque, según los puntos de venta con recargo, la publicidad que hace la industria en la revista de la patronal "no tiene ninguna razón de ser, ya que los comerciantes de las compañías tabaqueras visitan los estancos ", informando de los nuevos productos, versiones y promociones de forma directa, el Comisionado mantiene que eso no es así.

"Muchas expendedurías de tabaco y timbre, principalmente las ubicadas en centros de población pequeños, no reciben visitas de comerciales de los fabricantes de tabaco", asegura Nieto.

Los bares habían denunciado, igualmente, que los precios de los anuncios estaban inflados y se situaban muy por encima de otras publicaciones, pero el Comisionado responde que "no puede olvidarse que la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España es, con mucha diferencia, la más representativa entre el colectivo de expendedores de tabaco (más de 8.000 de los 13.000 totales), por lo que el impacto de la publicidad incluida en la revista Mundo Estanco necesariamente ha de reputarse mucho mayor" que la de otras revistas de características parecidas.

La Unión de Estanqueros, que manifestó ya tras la primera denuncia que "trabaja, ha trabajado y trabajará siempre dentro de la legalidad", ha declinado ahora hacer nuevas declaraciones.

Por su parte, la asociación de puntos de venta con recargo ha presentado un nuevo escrito de denuncia ante el Comisionado y está ultimando ya la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. "Se presentará esta misma semana, una vez que sea apobada por parte de la junta directiva", asegura el presidente de la AEPVR, Daniel López Cañizares.

