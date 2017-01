Barceló cerró 2016 con un incremento del Ebitda del 9% hasta los 330 millones

El Grupo Barceló prevé cerrar 2016 con unos ingresos totales de 2.379 millones de euros lo que supone un 15% más frente a 2015, y un resultado de explotación (Ebitda) de 331 millones de euros, un 9% más, en un ejercicio de "clara mejora" en los precios de los hoteles, mientras la acelera su plan de expansión en las principales capitales españolas y en las ciudades más importantes de Europa.

El consejero delegado de Barceló Hotels para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Raúl González, ha destacado la reducción de la deuda neta del grupo, con un ratio deuda/Ebitda de 1,3 veces, con la capacidad de poder aumentarla a 2,5 o 3 veces como máximo, ha explicado en una rueda de prensa con motivo de Fitur 2017.

González, que citó a los medios en el nuevo Barceló Torre de Madrid incorporado a la cadena mallorquina este mes, ha avanzado que el beneficio neto podría alcanzar una cifra de tres dígitos en 2016 y ha remarcado el incremento del precio medio por habitación, así como la mejora en hoteles urbanos, aunque el turismo de 'sol y playa' sigue siendo el más importante, a pesar de reducciones en ocupación en lugares como Baleares.

En cuanto al turismo urbano, Madrid está por debajo de Barcelona en pernoctaciones, pero "si se hace bien puede ser un referente en aspectos como la vida nocturna", opina González. Barcelona tiene un importante posicionamiento en la mente de los mercados europeos y americanos, aunque en el latinoamericano Madrid está bien posicionado.

La capital española tiene la posibilidad de ser explotada desde el aspecto gastronómico y proyectos como la mejora de la Plaza España, donde RIU gestionará el hotel del Edificio España y donde Barceló sitúa su nuevo Torre Madrid, pueden ser un impulso para Madrid que "tiene muchísimo por hacer como destino turístico".

Expansión

Durante 2016, Barceló ha incorporado doce nuevos hoteles a su 'portfolio', lo que ha provocado un aumento de 1.932 habitaciones en la oferta del grupo hotelero. A nivel internacional han abierto un hoteles ciudades como en Panamá, Praga, Estambul o en Querétaro, México, país que más aporta al Ebitda de la compañía y donde planean abrir el próximo año otro hotel.

Además, 2016 ha sido un año de inversión en captación de hoteles individuales, con tres hoteles del Grupo MA Hoteles, un proyecto que para 2017 sigue entre los objetivos de la compañía, según ha afirmado González.

Para este año, Barceló confía en una continuidad de la mejora de los resultados. "La gente pide cifras poco sostenibles en el tiempo, pero nosotros queremos crecer de manera rentable en el tiempo", ha asegurado el consejero delegado del grupo hotelero.

Desembarco en China

De cara a 2017 el grupo hotelero se ha marcado como objetivo continuar con la expansión de la cadena en las principales capitales de España, en las ciudades más importantes de Europa, y en Latinoamérica donde han destacado México, así como concretar su desembarco en China, anunciado hace un año también con motivo de Fitur.

Barceló ha destacado el acuerdo suscrito en 2016 con el gigante chino Plateno, con el que todavía no se ha firmado ningún contrato. González ha asegurado que se "preocuparía" si en este año no se firmase ninguno, aunque el acuerdo les permite buscar otro colaborador si no se concretan los contratos.

González explicó que la venta de gran parte de sus acciones a inversores asiáticos por parte del gigante chino ha ralentizado el proceso de inversión en el país.

Barceló Hotels & Resorts firmó una alianza con Plateno, la segunda compañía hotelera china, por la que prevé alcanzar un mínimo de 100 establecimientos en el segmento vacacional y urbano en el país en los próximos 10 años.

El objetivo que la compañía se ha marcado en Asia no es otro que "hacer crecer el valor de la marca". Buscan consolidar la marca como una compañía conocida y que pueda llegar a ser referente para atraer turistas del mayor exportador del mundo, que es China.

