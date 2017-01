Los Ruiz-Mateos tenían 4.067 cuentas y controlaban su fortuna desde Belice

A quien a buen arbol se arrima.... Su familia siempre fue generosisima con el Opus Dei. En el congreso anti-sectas de Barcelona de 2015 se comentaba el dominio entre los jueces de supernumerarios del Opus Dei. Ya sabes, los dosieres se pierden (como el del yak-46 que aparece 17 despues y aun esta todo incompleto), los veredictos se atrasan, los acusados se mueren de viejos, etc. etc. etc. No pierdan el timepo, mientras esa SECTA siga con las manos libres, esto se repetira una y otra vez. Y como el dinero va a una obra magnifica (opus DEI) los problemas de conciencia son ingenuidades.